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台南市府發表沿海地區四大治水作為 強調黃偉哲上任至今無重大水患

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黃偉哲發表沿海地區四大治水作為：上任至今無重大水患。圖／台南市政府提供
黃偉哲發表沿海地區四大治水作為：上任至今無重大水患。圖／台南市政府提供

台南市政府今天發表「沿海地區四大治水作為」，強調市長黃偉哲上任至今不再發生重大水患。

台南沿海地帶地勢低窪、經常水患；2018年的0823豪雨七股、將軍等沿海行政區一度水鄉澤國；市府表示，黃偉哲2019年上任後陸續在大北門6個行政區，投入逾26億元治水建設，推動「四大治水作為」，有效提升防汛能力，因此到今年年汛期後「都不曾發生重大積淹水」。

四項治水作為包括：「部落防護」增至兩道防線。設置「大型滯洪池」延緩洪峰。增設「抽水站」即時降低內水減少淹水風險。善用「物聯網科技防災監測」，利用數位傳輸科技，強化水災災害應變與決策能力，減低災害風險與損失。

市府表示，台南沿海大北門地區，社區分佈一塊塊聚落。部落防護就是鞏固社區周遭的擋牆、堤防、護岸等公共設施，形成抵禦洪水的防線。為了避免重演0823洪水突破防線，黃偉哲任內首先加高道路、橋梁、農路，形成對社區聚落的第二道防線，也確保雨季時聯外道路無虞。

設置滯洪池包括公園、魚塭、抽水站，都可以規畫為廣義的滯洪池。以將軍區的廣山里為例，當地居民曾說，當地每年都會至少淹水10次，留下來的居民大多是難以搬家的長輩。所以在黃偉哲任內第一年，就優先完工當地最大的廣山滯洪池，面積1公頃，滯洪量達1.8萬噸。

市府說，這座滯洪池也與當地的箱涵、溝渠串連，並增設抽水設備，從2020年以後就不再發生水淹及膝的狀況，許多長輩也能安心地生活。

增設「抽水站」如北門區新圍抽水站老舊抽水機組更新、學甲區下溪洲抽水站、法源抽水站及工業區抽水站等，豪大雨時常因台灣海峽潮位上漲，造成聚落內水難以排除，必須用抽水機抽排，加快退水的時間。

水利局表示，善用物聯網科技在橋梁處設置水位計，及易淹水點佈置淹水感測器，並搭配淹水模式，從現有水位監測、歷史淹水數據及氣象資訊，推估未來1到3小時可能出現積水地點。

根據推估地點提前部署移動式抽水機，並利用「台南水情即時通」手機APP提供雨量、水位、淹水感測器、監視器影像等資訊給社區及區公所，提醒民眾做好防汛準備。這項全國首創的物聯網防災機制，在2020年的IDC SCAPA亞太區智慧城市大獎中，從14個參賽國家中獲得智慧水務獎項。

黃偉哲發表沿海地區四大治水作為：上任至今無重大水患。圖／台南市政府提供
黃偉哲發表沿海地區四大治水作為：上任至今無重大水患。圖／台南市政府提供

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