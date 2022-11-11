老店家品牌再造 點亮嘉市舊城區

專業設計師團隊協助嘉義市舊店家進行服務提升與品牌再造，今日在嘉義針車行舉辦成果發表會，包括嘉義針車行、永昌行等6店家與范特喜、白水設計等設計團隊，讓老空間充分訴說產業的文化故事，點亮舊城區新魅力。市長黃敏惠表示，將設計力導入城市治理，挖掘嘉義市的美，讓老街重新詮釋嘉義市的新生活風格。

市長黃敏惠表示，富有歷史文化底蘊的二通街區是嘉義市重要的象徵，成為舊城活化的重點區域，「舊城活化」是嘉義市重要旗艦計畫之一，在改造過程中，感受到店家對於自家品牌的努力與用心，讓嘉義市越來越好。

黃敏惠表示，設計團隊梳理店家的歷史與故事，改造空間也點亮舊城，此次參與改造的店家不論是每日限量焙製堅果的二通老字號「永昌行」、或是迎接後疫情時代親子關係的「遊LOVE園親子館」、師承京都的老木屋日本料理「芋沺商行」、五代傳承二通針線情的「嘉義針車行」、以在地食材打造新港味的「給給茶記」以及嘉義新夜生活提案的「聰明吧」，都充分展現了嘉義市不同的產業面貌，所帶來豐沛的生活能量。

建設處長田長沛表示，此次獲補助的店家商業型態皆不同，每一組設計團隊皆絞盡腦汁為店家創造更優質的店面空間，不僅大大提升質感，最重要的是讓老空間充分訴說產業的文化故事。「店家改造」計畫從今年5月開始執行，由嘉義市政府、店家與設計團隊三方，一起共同努力完成，6家店家皆座落在嘉義市的舊城區，嘉義市政府希望透過示範亮點與成果，帶動舊城區創新活化的新魅力。

市府表示，「111年度嘉義市特色店家形象再造補助計畫」今年度提案的6個店家皆是青年留鄉與返鄉、充滿接班的衝勁與正能量，再加上本次計畫媒合專業設計團隊，成功以設計力翻轉產業創新。

「店家改造計畫」由嘉義針車行做為成果首發店家，民眾可實際走訪針車行的空間，感受傳承5代的老木屋，未來嘉義針車行將推出縫紉機操作體驗的課程。其餘5店家也將陸續於11月前完成改造，更多資訊詳見line官方帳號：@094qqmbb。