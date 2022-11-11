老店家品牌再造 點亮嘉市舊城區

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠體驗老針車縫紉技術。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠體驗老針車縫紉技術。圖／嘉義市政府提供

專業設計師團隊協助嘉義市舊店家進行服務提升與品牌再造，今日在嘉義針車行舉辦成果發表會，包括嘉義針車行、永昌行等6店家與范特喜、白水設計等設計團隊，讓老空間充分訴說產業的文化故事，點亮舊城區新魅力。市長黃敏惠表示，將設計力導入城市治理，挖掘嘉義市的美，讓老街重新詮釋嘉義市的新生活風格。

市長黃敏惠表示，富有歷史文化底蘊的二通街區是嘉義市重要的象徵，成為舊城活化的重點區域，「舊城活化」是嘉義市重要旗艦計畫之一，在改造過程中，感受到店家對於自家品牌的努力與用心，讓嘉義市越來越好。

黃敏惠表示，設計團隊梳理店家的歷史與故事，改造空間也點亮舊城，此次參與改造的店家不論是每日限量焙製堅果的二通老字號「永昌行」、或是迎接後疫情時代親子關係的「遊LOVE園親子館」、師承京都的老木屋日本料理「芋沺商行」、五代傳承二通針線情的「嘉義針車行」、以在地食材打造新港味的「給給茶記」以及嘉義新夜生活提案的「聰明吧」，都充分展現了嘉義市不同的產業面貌，所帶來豐沛的生活能量。

建設處長田長沛表示，此次獲補助的店家商業型態皆不同，每一組設計團隊皆絞盡腦汁為店家創造更優質的店面空間，不僅大大提升質感，最重要的是讓老空間充分訴說產業的文化故事。「店家改造」計畫從今年5月開始執行，由嘉義市政府、店家與設計團隊三方，一起共同努力完成，6家店家皆座落在嘉義市的舊城區，嘉義市政府希望透過示範亮點與成果，帶動舊城區創新活化的新魅力。

市府表示，「111年度嘉義市特色店家形象再造補助計畫」今年度提案的6個店家皆是青年留鄉與返鄉、充滿接班的衝勁與正能量，再加上本次計畫媒合專業設計團隊，成功以設計力翻轉產業創新。

「店家改造計畫」由嘉義針車行做為成果首發店家，民眾可實際走訪針車行的空間，感受傳承5代的老木屋，未來嘉義針車行將推出縫紉機操作體驗的課程。其餘5店家也將陸續於11月前完成改造，更多資訊詳見line官方帳號：@094qqmbb。

嘉義市長黃敏惠體驗做雞蛋糕。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠體驗做雞蛋糕。圖／嘉義市政府提供
嘉義市特色店家形象再造補助計畫今天在嘉義針車行舉辦成果發表會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市特色店家形象再造補助計畫今天在嘉義針車行舉辦成果發表會。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠

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