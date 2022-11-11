聽新聞
test
0:00 / 0:00
南市14日起開放12歲以上預約莫德納BA.4/5雙價疫苗
台南市衛生局表示，指揮中心採購之第一批莫德納次世代BA.4、BA.5雙價疫苗，將於11月18日起提供12歲以上民眾作為追加劑接種；台南市11月14日起開放透過「台南打疫苗」系統預約，追加劑與前一劑需間隔至少84天(12周)：https://health-reservation.tainan.gov.tw/。
12歲至17歲青少年、18歲至49歲成人可預約第1次追加劑(第3劑)、第2次追加劑(第4劑)；50歲以上成人則可以預約第1次追加劑(第3劑)、第2次追加劑(第4劑)、第3次追加劑(第5劑)。
衛生局呼籲符合接種資格的市民11月14日起透過系統預約18日起之追加劑場次，建立免疫保護力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言