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南市14日起開放12歲以上預約莫德納BA.4/5雙價疫苗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市11月14日起，開放12歲以上市民預約莫德納次世代疫苗追加劑。圖／衛生局提供
台南市11月14日起，開放12歲以上市民預約莫德納次世代疫苗追加劑。圖／衛生局提供

台南衛生局表示，指揮中心採購之第一批莫德納次世代BA.4、BA.5雙價疫苗，將於11月18日起提供12歲以上民眾作為追加劑接種；台南市11月14日起開放透過「台南打疫苗」系統預約，追加劑與前一劑需間隔至少84天(12周)：https://health-reservation.tainan.gov.tw/

12歲至17歲青少年、18歲至49歲成人可預約第1次追加劑(第3劑)、第2次追加劑(第4劑)；50歲以上成人則可以預約第1次追加劑(第3劑)、第2次追加劑(第4劑)、第3次追加劑(第5劑)。

衛生局呼籲符合接種資格的市民11月14日起透過系統預約18日起之追加劑場次，建立免疫保護力。

衛生局 台南 疫苗

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