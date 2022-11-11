南市14日起開放12歲以上預約莫德納BA.4/5雙價疫苗

台南市衛生局表示，指揮中心採購之第一批莫德納次世代BA.4、BA.5雙價疫苗，將於11月18日起提供12歲以上民眾作為追加劑接種；台南市11月14日起開放透過「台南打疫苗」系統預約，追加劑與前一劑需間隔至少84天(12周)：https://health-reservation.tainan.gov.tw/。

12歲至17歲青少年、18歲至49歲成人可預約第1次追加劑(第3劑)、第2次追加劑(第4劑)；50歲以上成人則可以預約第1次追加劑(第3劑)、第2次追加劑(第4劑)、第3次追加劑(第5劑)。

衛生局呼籲符合接種資格的市民11月14日起透過系統預約18日起之追加劑場次，建立免疫保護力。