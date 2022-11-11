影／南鯤鯓代天府平安鹽祭 賴清德黃偉哲頒博物館認證

南鯤鯓代天府平安鹽祭晚間開幕，副總統賴清德、台南市長黃偉哲頒發「宮廟博物館」認證、肯定廟方參與「宮廟博物館計畫」有成，現場湧入大批信徒；「平安晚會」燃放高空煙火，邀請金曲歌王翁立友、蕭煌奇、歌后朱海君等藝人演出，熱鬧非凡。

賴清德表示，平安鹽祭已舉行19年，一年比一年盛大，感謝廟方投入與各方參與，讓宗教結合觀光、文化、產業四方力量，帶動宮廟文化與地方繁榮發展。

黃偉哲表示，台南是文化之都、眾神之都，也是博物館之都，宮廟數量高居全國之冠，宗教與藝術作品歷經多年依然生動，顯現廟宇傳統工藝持續傳承不輟，眾多精彩工藝作品都是珍貴文化資產，值得細細觀賞，邀請大家在平安鹽祭期間走訪，欣賞廟藏豐富的工藝作品。

南鯤鯓代天府指出，廟宇建築及工藝展現諸多匠師優異的技藝，匯聚台灣寺廟建築的經典作品，包括名師葉鬃家族三代製作和修繕的剪黏作品，剪黏人物題材多元且富動感，使屋頂氣勢壯麗；正殿門神威風凜凜的「秦叔寶尉遲恭」和優雅非凡的「女飯富貴進爵」，則是府城彩繪名師潘春源祖孫三代先後彩繪，廟內雕刻作品也十分精彩、不容錯過。

而格局繁複、層層高疊的神龕木雕出自薪傳獎藝師黃龜理之手，展現細緻的雕工；三川步口八仙龍柱、牆堵的石雕作品既展現透雕、浮雕和水磨沉花等不同的技法，每件動、植物和故事相關作品都栩栩如生。

市府文資處指出，廟宇不僅承載著民眾的信仰和精神寄託，也是地方鄰里中重要的教育場所，尤其廟中蘊藏的豐富工藝作品，不僅突顯師傅們技藝的精彩與細緻，也透過歷史典故和吉祥寓意的呈現，傳遞文化內涵。

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的平安鹽祭，今天起持續到13日、今年南鯤鯓建廟360周年，平安鹽祭擴大舉辦3天，並特別設計6款平安鹽袋共6.2萬個發送給遊客，擲茭總冠軍獎金36萬元。12日請鹽、13日謝鹽科儀有藝陣演義、雲嘉南觀光圈市集、擲筊比賽、萬善堂前童玩節、井仔腳鹽田白金之舞等活動。