告別百年東石郡役所 新嘉義朴子警分局今遷建竣工

嘉義縣警察局朴子分局全新辦公空間竣工了！原舊辦公廳舍有102年歷史，核列為縣定古蹟，為日治時期的東石郡役所，由於結構老舊、空間狹隘，不敷現代化警政需求，2年前覓地重建，今竣工，新建朴子警分局坐落於朴子市公所旁，中央及地方共同籌編預算1億4400萬。

全新的朴子警分局辦公廳舍在109年11月5日開工，歷經2年於今年11月竣工，為地上4樓，總樓板面積達1285坪，由陳文祥建築師事務所規畫設計監造，佳榮營造股份有限公司承攬施工，今天舉行竣工暨頒發遷建誌儀式。

縣長翁章梁今出席視察廳舍內部空間，隨後頒發大樓遷建誌給警察局長陳明君；翁章梁表示，廳舍遷建新地點更具現代感，整體空間更大功能也更完整，相信會增加新的朝氣，也會增加員警維護社會治安的效率。

建築師陳文祥簡報說明，一樓設置新聞聯繫室、派出所等空間，設計理念以便民為第一，希望民眾更能及時尋求幫助。

東石郡役所於民國9年建造，迄今屋齡已102年，現今為嘉義縣警察局朴子分局辦公廳舍，這棟典雅的巴洛克式磚瓦建築，吸引不少建築系學生及遊客參觀，為縣內僅存於日治時期興建、層級最高的官署，含藏的歷史文化豐富。

嘉義縣朴子分局轄內有蒜頭糖廠、東石漁人碼頭、鰲鼓溼地、港口宮、先天宮、配天宮等著名觀光地區，台82線快速公路、台61線西濱快速公路、168線、台17線、台19線，又臨近布袋商港，為陸、海運交通樞紐，治安交通日趨複雜，翁章梁感謝警察同仁平日的付出，也期勉大家確實負起維護社會的重任。