嘉市府北棟興建遙遙無期？市府說明規畫進度

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府北棟大樓未來藍圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府北棟大樓未來藍圖。圖／嘉義市政府提供

嘉義市議會定期會上市議員蔡文旭質詢，市府北棟大樓興建案18年至今未動工，質疑會不會遙遙無期。市長黃敏惠表示，案件目前已送至內政部會同行政院公共工程委員會審議中；未來北棟大樓將興建一棟具有綠建築、智慧建築，達成多功能使用目標。

市長黃敏惠表示，市府極盡所能努力排除過去所遇到的重重阻礙，並經與各界多方討論取得最大共識，目前北棟大樓的興建按部就班，以穩健、堅定的步伐前進。由市民的需求出發，興建一棟具有綠建築、智慧建築，以及採最高等級建築能效評估的大樓，達成多功能使用目標。

市府說明，北棟大樓在經過市府及議會等各界多次討論及研議，確定需求及定位，回歸辦公行政大樓主軸。樓層規劃1樓為市府綜合服務樓層，讓民眾洽公更為便利。規劃1到3樓以民眾開放性使用為主。並透過營運招商模式，引入優質藝術、文化、餐飲、銀行、電信、零售等服務業，豐富市政園區的民生服務動能，預估OT空間可達樓地板面積的30%。

未來北棟大樓規劃地下2層，地上13層，建築高度70公尺，4樓以上是行政辦公空間，1到3樓則是與民眾洽公相關行政辦公空間及多目標委外商業空間混合使用。考量周邊地區觀光與商業發展，地下停車場規劃625個汽車停車位及517個機車停車位，以滿足周邊地區的發展需求。

市府表示，相關綜合規劃刻正送內政部會同行政院公共工程委員會審議中。在等待中央審核同時，也著手進行專案管理勞務採購相關作業，採用統包併招商營運合約（DBO 模式），有效整合設計、施工、營運介面，縮短時程，並降低未來招商營運風險。

綠建築 行政院 內政部

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