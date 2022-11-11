推動省工機械新時代 大宗蔬菜產業聯盟盼創多贏

為克服農村勞動力減少，推動省工機械化，大宗蔬菜產業策略聯盟今天舉辦自動取苗蔬菜移植機啟用儀式，農糧署長胡忠一肯定農產品栽培標準化、產品規格化，有助於供應高品質、高安全蔬菜。

大宗蔬菜產業策略聯盟今天在台大雲林分部農業育成推廣中心鋤禾館舉辦乘坐式自動取苗蔬菜移植機啟用儀式，大宗蔬菜策略聯盟理事主席蔡宜修向胡忠一介紹新型農機具。

胡忠一告訴中央社記者，採人工種植的話，1人1分地需8小時，可是使用自動取苗蔬菜移植機後，每分地僅需1人1小時即可完成，效率提升大幅提升，此外規格化，有助於田間管理，甚至是採收時減少損耗。

胡忠一說，推動機械化可以省人力、降低成本，更便於田間管理，有效解決目前農業生產所面臨的高齡化、缺工問題，以及讓年輕人有興趣投入農耕。

胡忠一認為，當農產品栽培標準化、產品規格化，在收穫端輔以分級選別、冷鏈保存等措施，以供應市場通路所需高品質、高安全蔬菜，並讓生產者獲得合適利潤及最大省工經濟效益，農機具機械化可創造多贏。

大宗蔬菜產業策略聯盟指出，在政府單位協助下，今年已導入乘坐式中耕、噴藥、重量分級機等機具設備，明年度計畫再引進自動採收機，以全方位開啟自動化種植新時代。

大宗蔬菜產業策略聯盟表示，農糧署自民國108年起輔導聯盟成員們彼此合作，從冷鏈、自動化、機械化系統等面向協助產業解決供銷問題，建立完整供應鏈，並強化內外銷與截切加工廠功能，區隔消費市場、共創利潤，以及穩定平衡大宗蔬菜供銷。