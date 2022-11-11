1111111台南永保安康車票 7萬張4天搶購一空

「1111111」連號的台南永保安康車票，8日起連續4天在永康車站及保安車站開賣，造成瘋狂搶購，7萬張一掃而空，車站電話幾乎全占線，不少人因無法及時買到而抱怨連連。

台南永康車站及保安車站8日清晨5時30分同步開賣「1111111」連號7個1的永保安康車票，永康車站配額5萬張，每天發售1萬2500張，保安車站配額2萬張，每天發售5000張，每人購買上限20張。

全國各地民眾7日晚上起陸續趕往永康車站及保安車站，更有人夜宿車站大門外，只為搶到特殊日子的特殊車票，搶購者各有目的，有人用來求婚，有人拿來贈送給擔任醫護人員的女兒、媳婦，慰勞她們的辛勞。

永康車站人員今天告訴中央社記者，8日起連續4天幾乎每天有人夜宿車站大門外，排隊1小時以上才買到車票屬正常狀態，當天若是買不到，只好明天請早。另外，還有人因排隊許久卻買不到，直接到售票窗口埋怨，要求站方給個交代。

永康車站人員說，每天配額幾乎在上午10時售完，今天是1111正日，販售速度更快，上午9時就銷售一空。

保安車站人員也表示，發售日起，幾乎每天有人夜宿車站，1天5000張配額，1小時就賣光了，站方也曾接獲買不到票的人抱怨，但這些只是少數。

網友說，「1111111」永保安康車票，應和韓國超人氣女團BLACKPINK演唱會、前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的賽事，並列台灣本週最難買的三大票券。