快訊

「波波牙醫」風暴有解？蘇貞昌拍板附帶決議不執行 維持實習名額

幣圈最慘！FTX創辦人身家大蒸發 數日內「160億美元歸零」

1111111台南永保安康車票 7萬張4天搶購一空

中央社／ 台南11日電
「1111111」火車票開賣200人排隊、每張20元很多人連買多張。記者周宗禎／攝影
「1111111」火車票開賣200人排隊、每張20元很多人連買多張。記者周宗禎／攝影

「1111111」連號的台南永保安康車票，8日起連續4天在永康車站及保安車站開賣，造成瘋狂搶購，7萬張一掃而空，車站電話幾乎全占線，不少人因無法及時買到而抱怨連連。

台南永康車站及保安車站8日清晨5時30分同步開賣「1111111」連號7個1的永保安康車票，永康車站配額5萬張，每天發售1萬2500張，保安車站配額2萬張，每天發售5000張，每人購買上限20張。

全國各地民眾7日晚上起陸續趕往永康車站及保安車站，更有人夜宿車站大門外，只為搶到特殊日子的特殊車票，搶購者各有目的，有人用來求婚，有人拿來贈送給擔任醫護人員的女兒、媳婦，慰勞她們的辛勞。

永康車站人員今天告訴中央社記者，8日起連續4天幾乎每天有人夜宿車站大門外，排隊1小時以上才買到車票屬正常狀態，當天若是買不到，只好明天請早。另外，還有人因排隊許久卻買不到，直接到售票窗口埋怨，要求站方給個交代。

永康車站人員說，每天配額幾乎在上午10時售完，今天是1111正日，販售速度更快，上午9時就銷售一空。

保安車站人員也表示，發售日起，幾乎每天有人夜宿車站，1天5000張配額，1小時就賣光了，站方也曾接獲買不到票的人抱怨，但這些只是少數。

網友說，「1111111」永保安康車票，應和韓國超人氣女團BLACKPINK演唱會、前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的賽事，並列台灣本週最難買的三大票券。

台南 火車站

延伸閱讀

T1聯盟／NBA球星魔獸傳定居林口 侯友宜：太棒了！

T1聯盟／哈沃德好敬業 深夜抵台隔天就參與訓練

「魔獸」霍華德來台引旋風，雲豹「大撒幣」簽球星真能力挽狂瀾？

BLACKPINK粉絲太瘋狂 高雄萬豪酒店500間房3小時賣光

相關新聞

1111111台南永保安康車票 7萬張4天搶購一空

「1111111」連號的台南永保安康車票，8日起連續4天在永康車站及保安車站開賣，造成瘋狂搶購，7萬張一掃而空，車站電話...

影／台南市要道172線賴清德剪綵通車 維安人員比民眾多

台南蘭花科技園區重要聯通道路172線，在市長黃偉哲上任後開工，歷經三年施工終於今天通車。不過通車典禮維安空前嚴密，員警與...

影／台南172線拓寬 地方人士稱賴清德致詞「展現國家領導人高度」

台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程今天通車，副總統賴清德致詞除了感謝台南市長黃偉哲、市議會前議長賴美惠不分藍綠大力...

嘉市立棒球場供職棒春訓 擠壓地方球隊空間

嘉義市立棒球場目前是職棒富邦悍將球隊的春訓基地，但是卻因此擠壓到地方乙組等棒球隊的使用空間，市議員黃思婷今天在市議會質詢...

雙11不血拚 米蘭髮型111名設計師偏鄉義剪還捐出餐費4萬元

連續4年台南一家美髮連鎖集團，在雙11公休去義剪，今天動員團隊23間分店111位夥伴，全員公休一起遠征偏鄉義剪，業者許漢...

嘉市府北棟興建遙遙無期？黃敏惠：計畫已送至中央審議

嘉義市議會今天進行第10屆第8次定期會，市議員蔡文旭質詢，市府北棟大樓興建案18年至今未動工，會不會「短期建設變長期建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。