影／8座大型泰迪熊10米大熊 台南南瀛綠都心公園亮相

台南市政府觀光旅遊局、文化局與佳馳國際合作推出「2022泰迪熊in新營」活動，今天在南瀛綠都心公園推出8座泰迪熊大型充氣裝置。市長黃偉哲與地方人士搶先與泰迪熊合照，邀請大家12月來新營與戶外可愛大熊相見歡。

黃偉哲表示，很開心可以在大新營區推出這次的泰迪熊展覽，歡迎周邊居民一起來看泰迪熊、釋放壓力，並特別感謝「熊爸」佳馳國際有限公司董事長謝兆翰，對於這次活動的大力支持，將這個可愛、歡樂的展覽，帶到溪北區域，不管是大小朋友、上班族、長者都很適合來參觀，讓可愛的泰迪熊療癒身心。

今天亮相的8座泰迪熊大型充氣裝置有8米、10米高的「精典泰迪熊」、「英國衛兵熊」、「國王泰迪熊」及3米高的英國熊、魔術師熊、棒球熊、原民熊與飛行員熊，與新營文化中心的熊布偶裝置將展出到12月11日、每晚5點半到9點半還有點燈表演。

除了戶外展新營文化中心一樓兒童閱覽室也有近200隻，以泰迪熊家族為主題所布置的「泰迪熊愛你溫馨拍照區」，有高達2米4的大熊泰迪熊絨毛娃娃、與人同高的泰迪熊公仔、熊爸熊媽家族及各國泰迪熊等，民眾可在特別座位區跟群熊一起拍照。

觀旅局也推薦新營地區周邊景點，例如新營天鵝湖、長勝營區、新營鐵道文化園區(還可搭乘糖鐵五分車)等，還可以前往柳營德元埤、後壁俗女村、白河關子嶺泥漿溫泉區、東山區喝咖啡吃鴨頭等「快樂輕鬆旅遊行程」。

觀旅局表示，年底前台南仍是周周有活動，包含2022鯤鯓王平安鹽祭(11/11-11/13)、2022大台南國際旅展(11/18-11/21)、2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動(12/3-12/31)、2022台南聖誕燈節(12/4-112/1/3)、龍崎光節空山祭(12/24-112/2/12)，及月之美術館2022漫月美行動等活動將陸續展開，「台南購物節」登錄滿百發票抽獎活動更持續到12月底。

相關資訊可上台南旅遊網 及台南旅遊粉絲團查詢。