台南周末到耶誕跨年活動滿檔 網友笑稱：台南人真辛苦

臉書台南式粉專整理本周末台南活動，有南鯤鯓平安鹽祭、南瀛綠都心公園泰迪熊、大台南會展中心台灣植物特寵展、安平定情碼頭德陽艦園區浪我養你兜寵公益市集，還有仁壽宮市集、隆田 chacha文資教育園區的坐火車迺市集國王市集等，台南觀旅局也公布到年底的活動，幾乎周周活動不間斷，網友幽默說當台南人真辛苦，太忙了，也有人留言說，台南如果有一天假日沒市集，才是新聞。

水土保持局周六(12日)下午2點至晚上8點，在台南美術館二館有農島嶼活動，邀請來自台南、高雄、屏東、澎湖、金門等5縣市的農村社區及農青夥伴共130多組，來府城最美的美術館「秀農村」；農糧署12日下午2時在南門公園辦理「《秋日野餐FUN 有機》親子野餐活動。

另文化局第4屆台南中藥藝術生活節周末兩天（12、13日）在新光三越禾藝道登場，集結20餘家特色攤位，並安排賣藥團及少林洪拳特技演出，重現民國50年代廟口賣藥的街頭風華，逛市集也看熱鬧，暖胃也暖心，為來年蓄積能量。

觀旅局今天也公布到年底活動，有南瀛綠都心的泰迪熊in新營(11月11日至12月11日)、2022鯤鯓王平安鹽祭(11月11日至11月13日)、2022大台南國際旅展(11月18日至11月21日)、2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動(12月3日至12月31日)、2022台南聖誕燈節(111年12月4日至112年1月3日)、龍崎光節-空山祭(111年12月24日至112年2月12日)，以及月之美術館2022漫月美行動等精彩活動接力展開。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，可上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

觀旅局今天表示，2022第七屆鐵路便當節於11月11日至14日連續4天在台北車站多功能展演區盛大登場，邀請台南晶英酒店及俏Sushi 2間業者參加，販售精心製作的便當及特色產品，展現台南美食的多元魅力，觀旅局最佳代言人魚頭君加入每日中午舉行的吉祥物見面會，歡迎大人小孩前來品嘗美味便當、與可愛魚頭君同樂，歡迎大家參加鐵路便當節後，搭車來台南旅遊，吃美食、買好物、遊美景。