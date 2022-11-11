影／台南市要道172線賴清德剪綵通車 維安人員比民眾多

台南蘭花科技園區重要聯通道路172線，在市長黃偉哲上任後開工，歷經三年施工終於今天通車。不過通車典禮維安空前嚴密，員警與特勤近百人將會場團團圍住、人員進出都要詳細檢查。

台南市道172線是連接台南後壁與白河間的重要道路，也是國道1號與國道3號之間的東西向公路，因為地理位置重要，且隨著蘭花產業與觀光逐漸蓬勃，副總統賴清德擔任市長時就規畫興建。

工務局表示，172線原有路寬由12公尺拓寬為20公尺，總長度約5.75公里，並施作箱涵、側溝改善區域排水系統及改建烏樹林橋及下秀祐橋兩座橋梁，總經費11.07億元。道路拓寬完成後，可分流國1號的車潮至國道3號白河交流道，並與台1線串聯，讓新營工業區、台灣蘭花生技園區、關子嶺風景區之間的交通更順暢。

黃偉哲表示，這次工程不只整頓交通，也增加排水並修建橋梁，在172線道路舖設的過程中，也修建側溝與排水箱涵，並拓寬沿線經過的橋梁，增加通水斷面，讓大雨時的水流能夠暢通。所以今年遇到急降雨，安溪寮聚落的積水問題大幅改善，當地居民都跟區長表示有感，往來白河的民眾也跟區長說，這裡路變大條不積水，大家雨天行車更安全。

賴清德表示，過去當市長時，還沒有前瞻經費，但因為這條道是串連新營工業區、後壁蘭花生技園區、白河關子嶺，也是東山農產品運輸的重要道路，當時就編列11億來拓寬172線。賴副總統也感謝黃偉哲率領的團隊，將他的規劃延續動工，並肯定台南建設是一棒接一棒，府會團結為民眾努力。