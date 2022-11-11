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影／台南172線拓寬 地方人士稱賴清德致詞「展現國家領導人高度」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程今天通車剪綵。記者周宗禎／攝影
台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程今天通車剪綵。記者周宗禎／攝影

台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程今天通車，副總統賴清德致詞除了感謝台南市長黃偉哲、市議會前議長賴美惠不分藍綠大力協助促成，還先逐一介紹到場人士且藍綠不分，連台下國民黨首次參選市議員的侯選人姚正玉都不忘特別介紹，與他在台南市長任內藍綠壁壘分狀況大不相同。有地方人士聽完稱讚他展現「國家領導人的高度」。

賴清德上台先笑著問大家「高不高興？」他說，他今天很高興，因為除了這段路通車，「今天更是很特別的日子」；他提醒大家他講話的時候，正是民國111年11月11日上午11點11分11秒、「總共13個1」，大家能夠相聚在一起度過、「這是一個很大的緣分」，感謝大家過去的支持，能夠讓他來為鄉親服務，大家團結一心、心手相連建設大台南。

賴清德還提到之前還曾和賴美惠在後壁涉水查看水患，協力興建道路、橋樑改善排水，強調不論前台南縣長蘇煥智、他、還是黃偉哲都是「一棒接一棒」，大台南「不分黨派大家團結讓、台南更加進步」；致詞最後還不忘提醒大家要心手相連，共同建設大台南。

他與市長黃偉哲都表示，大台南溪北建設經費不輸溪南，市民不用擔心台南縣市合併後發展失衡。黃偉哲也感謝前議長賴美惠在任內協助當時市長賴清德推動這條路。

總經費新台幣11億元的台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程通車典禮是地方期待已久的大事。賴清德表示，這條道路拓寬攸關新營工業區、白河關子嶺、後壁蘭花生技園區及東山農產進出，兼具交通運輸和治水安全功能；台南縣市合併已10餘年，市民不用擔心發展失衡，溪北建設經費不輸溪南。

台南172線拓寬，賴清德致詞感謝前議長賴美惠（右）力挺、請大家掌聲鼓勵。記者周宗禎／攝影
台南172線拓寬，賴清德致詞感謝前議長賴美惠（右）力挺、請大家掌聲鼓勵。記者周宗禎／攝影
台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程今天通車剪綵。記者周宗禎／攝影
台南市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程今天通車剪綵。記者周宗禎／攝影
台南172線拓寬，賴清德致詞感謝台南市長張黃偉哲、工務局長蘇金安（左二、左一）力挺、請大家掌聲鼓勵。記者周宗禎／攝影
台南172線拓寬，賴清德致詞感謝台南市長張黃偉哲、工務局長蘇金安（左二、左一）力挺、請大家掌聲鼓勵。記者周宗禎／攝影

賴清德 黃偉哲

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