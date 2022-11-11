嘉市立棒球場供職棒春訓 擠壓地方球隊空間

嘉義市立棒球場目前是職棒富邦悍將球隊的春訓基地，但是卻因此擠壓到地方乙組等棒球隊的使用空間，市議員黃思婷今天在市議會質詢，市府口口聲聲說嘉義市是棒球原鄉，要紮根、推廣基層棒球，卻如此不重視地方棒運？教育處長林立生表示，湖美棒球場第一期已經完成，待新球場完工就可以緩解球場不足問題。

市議員黃思婷表示，最近常接到乙組棒球隊員反應，他們找不到棒球場訓練、比賽，因為市立棒球場被市府提供給職棒富邦悍將球隊作為春訓基地，而嘉義市另一個打球的空間「運三棒球場」也長期被壘球隊使用，讓他們這些乙組棒球隊找不到棒球場打球。

黃思婷指出，嘉義市的球場不但場地差且租金也比周邊縣市貴不親民，運三棒球場租用金半天4小時就要3千5百元，隔壁的雲林縣職業級球場1天6千元、嘉義縣一般球場1天只要1千5百元。

教育處長林立生表示，位於大業國中的湖美棒球場第一期已經完工，積極申請第2期設備當中。待新球場完工就可以緩解球場不足問題。

黃思婷表示，市府好不容易爭取1.2億將市立棒球場更新設備，除了讓球員有更舒適的比賽環境，觀眾座椅及記分板也煥然一新，但只提供職棒富邦悍將球隊春訓之用，有點浪費，其他空閒時間太長，是否能在非職棒球季、春訓使用期間外開放給其他在地球隊使用，同樣付租用場地費或認養。

教育處長林立生表示，會朝這方向討論。

黃思婷要求市長黃敏惠承諾「嘉義市是棒球原鄉」確實存在市長、市民、球隊心中，而不是只是個口號。黃敏惠允諾會積極努力協調做好。