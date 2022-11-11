雙11不血拚 米蘭髮型111名設計師偏鄉義剪還捐出餐費4萬元

連續4年台南一家美髮連鎖集團，在雙11公休去義剪，今天動員團隊23間分店111位夥伴，全員公休一起遠征偏鄉義剪，業者許漢宗說，去年有夥伴自行掏腰包購買小禮物贈送服務長輩，今年大家就一起響應捐出一日餐費總計約4萬元，會將這筆經費捐給需要幫助的團體。

米蘭時尚髮型雙11服務義剪單位涵蓋大台南山海線，包括左鎮日照中心、北門區弘能家園、七股區日間照護中心、佳里興日照中心、佳里家裡無悟日照中心、瑞復益智中心安南分校、瑞復益智中心安平分校、長泰教養院本院與新市分院、森川老人長照中心與安南區安溪寺社區關懷活動，共11個單位服務逾600名長輩與孩童。

雙11為米蘭時尚髮型的義剪活動日，今年是第4屆，不同的是有設計師發起加碼捐一日餐費，在公司內熱絡出現+1風潮，最後變成全員參與+1的活動，總共募集4萬元愛心捐款。

米蘭時尚髮型從20年前開始投入義剪服務，從早期一年僅數十場義剪，在團隊夥伴的付出心力與行動力的努力，至疫情前每年累計可達上百場義剪服務破萬人次，疫情期間服務人次掉落剩不到4千人，今年的總義剪人次預估可來到8000人次，較2021年成長100%以上。

米蘭時尚髮型總裁許漢宗說，希望用自己有限的能力，用一己之長，來關心這個社會。用我們的技術、幫助更多需要幫助的人，希望有天能讓我們的足跡遍佈全台安養中心、養護所以及益智中心。