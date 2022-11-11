聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙11不血拚 米蘭髮型111名設計師偏鄉義剪還捐出餐費4萬元
連續4年台南一家美髮連鎖集團，在雙11公休去義剪，今天動員團隊23間分店111位夥伴，全員公休一起遠征偏鄉義剪，業者許漢宗說，去年有夥伴自行掏腰包購買小禮物贈送服務長輩，今年大家就一起響應捐出一日餐費總計約4萬元，會將這筆經費捐給需要幫助的團體。
米蘭時尚髮型雙11服務義剪單位涵蓋大台南山海線，包括左鎮日照中心、北門區弘能家園、七股區日間照護中心、佳里興日照中心、佳里家裡無悟日照中心、瑞復益智中心安南分校、瑞復益智中心安平分校、長泰教養院本院與新市分院、森川老人長照中心與安南區安溪寺社區關懷活動，共11個單位服務逾600名長輩與孩童。
雙11為米蘭時尚髮型的義剪活動日，今年是第4屆，不同的是有設計師發起加碼捐一日餐費，在公司內熱絡出現+1風潮，最後變成全員參與+1的活動，總共募集4萬元愛心捐款。
米蘭時尚髮型從20年前開始投入義剪服務，從早期一年僅數十場義剪，在團隊夥伴的付出心力與行動力的努力，至疫情前每年累計可達上百場義剪服務破萬人次，疫情期間服務人次掉落剩不到4千人，今年的總義剪人次預估可來到8000人次，較2021年成長100%以上。
米蘭時尚髮型總裁許漢宗說，希望用自己有限的能力，用一己之長，來關心這個社會。用我們的技術、幫助更多需要幫助的人，希望有天能讓我們的足跡遍佈全台安養中心、養護所以及益智中心。
許漢宗表示，很感動的是有夥伴在會議時分享到，透由這次活動學到，當大家在討論購物花錢的時刻，我花的這筆錢若是用在需要幫助的人身上會有多大意義，這就是米蘭所要傳遞的，每個人都有能力付出，這跟能力無關，在於你願不願意有關，未來米蘭會持續秉持這樣的精神培育更多優秀的設計師。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言