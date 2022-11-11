嘉市府北棟興建遙遙無期？黃敏惠：計畫已送至中央審議

嘉義市議會今天進行第10屆第8次定期會，市議員蔡文旭質詢，市府北棟大樓興建案18年至今未動工，會不會「短期建設變長期建設長期建設變遙遙無期？」，且經費增加至41億元，不夠的20億元要如何籌措。市長黃敏惠表示，計畫案已送至內政部審議中，如果中央鐵路高架化嘉市免負擔支票兌現，市府就有能力籌措。

上午嘉義市長黄敏惠施政報告後，蔡文旭質詢，市府北棟大樓遭監察院糾正，至今已18年了，何時能動工？市府曾向議會承諾去年動工，結果1年又過去了，「短期建設變長期建設長期建設變遙遙無期？」

黃敏惠表示，關於北棟大樓今年9月12日有送內政部審議，規畫地下2層、地上13層，總樓地板面積2萬1千坪，總經費41億元，目前依照中央意見修正報告書中，未來待中央核示。

蔡文旭表示，總經費達41億，但中央只保留21億餘元，還不足的20億元要如何籌措？

黃敏惠表示，因為工資、原物料上漲、規畫增加地下停車場空間等原因，使得經費增加。中央如果能將鐵路高架化支票兌現，市府就有能力籌措。