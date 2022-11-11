台南智慧路邊停車滿意達8成5 預計2年後路邊全面推動

台南市區開發早、觀光景點多、道路街廓小，停車需求高，衍生停車問題，為提高停車格位供給，台南市長黃偉哲上任後推動公私有土地活化、獎勵民間闢建停車場、興建立體停車場、建置智慧路邊停車格，多管齊下在4年增加4萬4000多格汽機車停車格成長率38%。

交通局表示，透過打造多目標使用的立體停車場，目前已核定的9座前瞻立體停車場，可提供2630格汽車與1448格機車停車位，預計2025年前全數完工；日前也再向中央爭取第二期前瞻補助新增7座立體停車場，將可再增加2000格汽車與800格機車停車位。

交通局指出，市長黃偉哲認為必須妥善運用建設經費，充分發揮土地效益，近4年來，台南市全面盤點活化公私有閒置土地，藉合作闢建、代管認養、獎助民間闢建路外停車場及停車空間立體化等策略，統計2018年底至2022年第3季，汽機車停車格位由11萬5665席增至15萬9698席，增加4萬4033席，成長率38%。

另為增加停車周轉率，台南市2018年率全國之先採促參BOT方式建置「智慧路邊停車計費系統」，導入民間最新科技與管理模式，提高車格周轉率，達到增加路邊停車格位供給，近3年來台南市智慧路邊停車服務表現亮眼，設置智慧停車柱的路段，平均周轉率提升了22.6%。

根據成大研究發展基金會2022年7月調查結果顯示，台南市整體「智慧路邊停車服務」不論在設備友善度、服務即時性、資訊透明化、繳費多元化到整體服務的滿意度，皆高達8成5，且更有超過95%的受訪者認同應持續推展「智慧路邊停車服務」。

交通局說，第一期的成效極佳，緊接推動第二期智慧停車BOT案，更順應全球電動車的時代來臨，首創特定區域「路邊充電服務」，於2022年5月推出12席「智慧型充電樁停車計費柱」，2023年4月底前將陸續完成60席「智慧充電停車格位」建置，將路邊停車智慧柱整合充電樁，讓路邊停車與充電一次搞定。