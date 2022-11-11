聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林農友的問題有解了 專科醫生開車到府幫動植物看診
台灣大學動植物診療團隊進駐4年，首創國內第一支行動診療團隊，今也在縣府啟動首輛「行動診療車」擴大在地服務量能，協助雲林農友及飼養場家解決飼養、種植管理上疑難雜症，提升整體收益。
台灣大學動植物診療團隊進駐雲林虎尾鋤禾館，並設置動植物診斷中心，協助農友及飼養場等生產管理、安全用藥、疾病監控進行輔導。
縣府2018年起宣布禁止廚餘養豬，落實預防醫學觀念，農業處長魏勝德說，現在加上行動診療擴及偏鄉，使家禽、畜場或魚塭等飼養場和植物栽培場都能在初診獲得及時診斷協助。
台灣大學生農學院院長盧虎生說，該行動團隊目前為全台灣第一支，包括機動性的台北動物醫生團隊，及已派駐雲林農會與鄉鎮公所的8名植物醫生，不受空間和時間限制診斷，或搭載行動診療車至生產現場，提供全面性精準且安全的服務，未來針對車輛升級裝備，提高衛生安全源頭管理，降低場家農藥使用。
雲林縣養豬協會理事長許裕聰說，以前各場遇到問題只能自己找方法處理，可能還得找外縣市的獸醫協助，增加成本；行動診療可視情況即時協處，能立即解決問題，更減輕場家奔走與成本負擔。
台大動植物診療團隊服務項目有農作、畜禽及水產動物疾病診斷防治，受理掛號及送件諮詢，有需求者可洽詢虎尾鎮鋤禾館（虎尾鎮學府西路8號）05-6327642轉分機228或官方LINE帳號（ID：@312kgnyz），診療相關費用視案件情形而定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言