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雲林農友的問題有解了 專科醫生開車到府幫動植物看診

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
台大動植物行動診療車搭載最新儀器，提供農友及飼養場家全面性精準且安全的服務。記者陳苡葳／攝影
台大動植物行動診療車搭載最新儀器，提供農友及飼養場家全面性精準且安全的服務。記者陳苡葳／攝影

台灣大學動植物診療團隊進駐4年，首創國內第一支行動診療團隊，今也在縣府啟動首輛「行動診療車」擴大在地服務量能，協助雲林農友及飼養場家解決飼養、種植管理上疑難雜症，提升整體收益。

台灣大學動植物診療團隊進駐雲林虎尾鋤禾館，並設置動植物診斷中心，協助農友及飼養場等生產管理、安全用藥、疾病監控進行輔導。

縣府2018年起宣布禁止廚餘養豬，落實預防醫學觀念，農業處長魏勝德說，現在加上行動診療擴及偏鄉，使家禽、畜場或魚塭等飼養場和植物栽培場都能在初診獲得及時診斷協助。

台灣大學生農學院院長盧虎生說，該行動團隊目前為全台灣第一支，包括機動性的台北動物醫生團隊，及已派駐雲林農會與鄉鎮公所的8名植物醫生，不受空間和時間限制診斷，或搭載行動診療車至生產現場，提供全面性精準且安全的服務，未來針對車輛升級裝備，提高衛生安全源頭管理，降低場家農藥使用。

雲林縣養豬協會理事長許裕聰說，以前各場遇到問題只能自己找方法處理，可能還得找外縣市的獸醫協助，增加成本；行動診療可視情況即時協處，能立即解決問題，更減輕場家奔走與成本負擔。

台大動植物診療團隊服務項目有農作、畜禽及水產動物疾病診斷防治，受理掛號及送件諮詢，有需求者可洽詢虎尾鎮鋤禾館（虎尾鎮學府西路8號）05-6327642轉分機228或官方LINE帳號（ID：@312kgnyz），診療相關費用視案件情形而定。

台灣大學動植物診療團隊首創國內第一支行動診療團隊。記者陳苡葳／攝影
台灣大學動植物診療團隊首創國內第一支行動診療團隊。記者陳苡葳／攝影
台灣大學生物資源暨農學院院長盧虎生（右）今展示動植物行動診療團隊首輛「行動診療車」。記者陳苡葳／攝影
台灣大學生物資源暨農學院院長盧虎生（右）今展示動植物行動診療團隊首輛「行動診療車」。記者陳苡葳／攝影

團隊 雲林 台灣大學

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