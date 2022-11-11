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今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

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嘉縣官方料理競賽山區阿里山賓館 海區英賓海產奪第一

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山賓館公司獲得嘉義縣料理競賽山區第一名。圖／嘉義縣政府提供
阿里山賓館公司獲得嘉義縣料理競賽山區第一名。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府衛生局辦料理競賽，山海區10大優勝餐廳出爐。由山區阿里山賓館公司、海區英賓海產餐廳奪得第一名，昨天得獎的10間餐廳，於創新一樓餐廳，展現廚藝擺出美味料理，讓民眾品嘗，縣府同時公布全縣山海區 32家優級、26家良級業者。

縣長翁章梁說，食安是最基本也是最重要的要求，得到優、良級的業者都會在店門前掛起，有獲得政府獎項保證的招牌，提升口碑。

料理競賽山區第一名為阿里山賓館公司、第二名蔡大頭甕烤雞、第三名優遊吧斯公司瑪翡餐廳、第四名寶島饗宴會館、第五名田媽媽古道廚娘美食屋；海區第一名英賓海產餐廳、第二名樺榮海鮮餐廳、第三名黑皮海鮮餐廳、第四名琴煎烤院、第五名大眾餐廳。

為提升餐飲業食安管理，衛生局今年分三階段辦理「彪竿廚房嘉味安心」衛生輔導計畫，第一階段針對轄區餐飲進行精進式衛生輔導；第二階段優良餐廳評選採產官學合作評核，依衛生管理能力各選出優級32家、良級26家；第三階段由獲得優、良級業者參加「山海區料理競賽」，各選出5名優勝隊伍，透過輔導、認證表揚到特色料理競賽，打造嘉縣優質餐飲品質。

衛生局長趙紋華指出，透過餐飲衛生管理分級評核及料理競賽，鼓勵更多商家落實衛生及自主管理，讓來嘉義縣的遊客或在地縣民朋友都能食在安心，食在安全，而優良業者名單、料理競賽名單將建置於衛生局及文化觀光局網站，成為民眾選擇用餐的參考資訊。

海區大眾餐廳獲第五名，推出珠圓玉露蚵仔仁讓民眾品嘗。圖／嘉義縣政府提供
海區大眾餐廳獲第五名，推出珠圓玉露蚵仔仁讓民眾品嘗。圖／嘉義縣政府提供
黑皮海鮮餐廳料理獲得嘉義縣料理競賽海區第三名。圖／嘉義縣政府提供
黑皮海鮮餐廳料理獲得嘉義縣料理競賽海區第三名。圖／嘉義縣政府提供
獲得嘉義縣衛生局料理競賽山區第二名的蔡大頭甕烤雞，提供美味烤雞讓大家品嘗。圖／嘉義縣政府提供
獲得嘉義縣衛生局料理競賽山區第二名的蔡大頭甕烤雞，提供美味烤雞讓大家品嘗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁品嘗料理競賽海區第三名的黑皮海鮮餐廳料理。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁品嘗料理競賽海區第三名的黑皮海鮮餐廳料理。圖／嘉義縣政府提供

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