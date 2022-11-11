嘉縣官方料理競賽山區阿里山賓館 海區英賓海產奪第一

嘉義縣政府衛生局辦料理競賽，山海區10大優勝餐廳出爐。由山區阿里山賓館公司、海區英賓海產餐廳奪得第一名，昨天得獎的10間餐廳，於創新一樓餐廳，展現廚藝擺出美味料理，讓民眾品嘗，縣府同時公布全縣山海區 32家優級、26家良級業者。

縣長翁章梁說，食安是最基本也是最重要的要求，得到優、良級的業者都會在店門前掛起，有獲得政府獎項保證的招牌，提升口碑。

料理競賽山區第一名為阿里山賓館公司、第二名蔡大頭甕烤雞、第三名優遊吧斯公司瑪翡餐廳、第四名寶島饗宴會館、第五名田媽媽古道廚娘美食屋；海區第一名英賓海產餐廳、第二名樺榮海鮮餐廳、第三名黑皮海鮮餐廳、第四名琴煎烤院、第五名大眾餐廳。

為提升餐飲業食安管理，衛生局今年分三階段辦理「彪竿廚房嘉味安心」衛生輔導計畫，第一階段針對轄區餐飲進行精進式衛生輔導；第二階段優良餐廳評選採產官學合作評核，依衛生管理能力各選出優級32家、良級26家；第三階段由獲得優、良級業者參加「山海區料理競賽」，各選出5名優勝隊伍，透過輔導、認證表揚到特色料理競賽，打造嘉縣優質餐飲品質。