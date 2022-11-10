藝伎咖啡豆新品發表 東山咖啡節周日登場
2022年東山咖啡節「大咖，啡你不可」將於本月13、19日在東山區農會咖啡文化館舉行，東山農會今天對外發表藝伎咖啡豆（Geisha）新品發表及展示東山區農會特色農產品，邀請各地遊客當天在現場品嘗，啜飲香醇道地東山咖啡，品嘗青皮椪柑。
東山農會總幹事余淑琴說，13日周日咖啡節開幕，除頒獎精品咖啡評鑑＆CQI精品認證及頒發年度傑出農友，農會也展出家政四健與青農聯合成果展，另外近30攤東山在地青農及在地咖啡業者農產展售，更集結本地特產咖啡、青皮椪柑、柳丁、大白柚及美食，舞臺上載歌載舞熱鬧登場，農會旁鐵支路公園邀請近10台胖卡餐車共襄盛舉。
她表示，19日下周六當天將在仙湖休閒農場舉辦餐桌，將東山風土文化入菜，結合東山農特產元素，創造全新原創特色餐飲料理，邀請全國好朋友一同到現場感受東山美食美景。
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