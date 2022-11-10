甫締結姊妹市 紐奧良路易斯安那傑為大學校長到訪台南

台南市在10月25日甫跟美國紐奧良市締結為姊妹市，馬上就迎來姊妹市第一位訪客，紐奧良市路易斯安那傑為大學(Xavier University of Louisiana)校長Reynold Verret在今日抵達台灣後，在教育部陪同下，旋即南下拜會台南市政府，戴謙副市長代表黃偉哲市長接見訪賓，教育局鄭新輝局長、新聞及國際關係處林見賢副處長，以及國立成功大學蘇芳慶副校長、王筱雯國際長與薛雅翠經理一同出席與會，歡迎姊妹市友人的蒞臨，雙方針對城市發展、官學合作進行熱烈討論。

市長黃偉哲表示，台南與紐奧良在上個月締盟為姊妹市後，馬上就有紐奧良市的貴賓來訪，這正是兩市友誼的最佳證明；而Verret校長的到訪以及該校與成大的合作更是呼應了兩市在締盟書上所提的教育合作。

戴謙歡迎Verret校長千里迢迢到訪台南，並期待路易斯安那傑為大學與成功大學兩校未來的發展。戴謙也藉此機會向Verret校長表示台南素以美食小吃聞名，近年在科技發展上的成就更是眾所皆知，希望他在停留期間好好享受台南。他並邀請Verret校長及紐奧良在2024年參加台南4百年系列活動，一同紀念台南重要的歷史時刻。

Verret校長表示他已感受到台南的溫暖人情，他相信這不會是他最後一次到訪台南。他並指出台南與紐奧良市皆臨海，面臨嚴峻的氣候變遷挑戰，他認為唯有讓學生接觸不同領域及文化提升想像力，創造出新穎的想法，城市才得以永續發展，這也是台南與紐奧良、路易斯安那傑為大學與國立成功大學合作的最大意義。

蘇芳慶副校長表示，他相當贊同大學在城市發展上至關重要，也期待將兩校在學術上的合作，轉換成對社會、城市發展有益的成果。