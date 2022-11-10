黃偉哲今選舉行程取消 和農民北上行銷台南青皮椪柑

台南特有的「青皮椪柑」進入產期，台南市長黃偉哲雖從今天起請假投入選舉，原排定輔選行程取消，但下午仍按計畫北上出席電視購物Live節目現場，與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同力薦台南青皮椪柑，酸甜滋味加上一剝皮的濃郁橘子香，總計賣出了1000箱(1箱約45顆)，總計10公噸的青皮椪柑。市長黃偉哲表示，青皮椪柑首次推出就能交出亮麗成績，顯見台南農特產的品牌名號深植人心。

市府表示，台南青皮椪柑種植面積約900公頃，占全台18%，產量2萬5811公噸，年產值8.9億元，為全台第三大產區。黃偉哲向民眾介紹，青皮椪柑的外皮青綠，和一般外皮黃色的橘子不同，這是因為中南部柑橘成熟期間天氣還很熱，葉綠素無法順利分解，所以果實成熟時果皮仍為綠色，故以青皮椪柑為名。不過黃偉哲也強調，不要看青皮椪柑果皮為綠色，其實果肉已經具有甜度，而且是甘甜中略帶微酸，擁有獨特且具層次的風味，深受消費者喜愛。

黃偉哲現場幫裝箱的青皮椪柑，貼上產銷履歷貼紙，並不忘再次推薦，表示「有點酸才叫椪柑，吃天然的水果最健康」，民眾收到的青皮椪柑，都是經過嚴選才出貨的，請大家把握機會，踴躍購買，用行動支持台南在地農民。

黃偉哲也說，前兩天才出了一櫃到馬來西亞，馬來西亞人口很多，尤其是華人消費者，過年討吉利，桔子桔子、椪柑椪柑就是吉利的意思，相信馬來西亞的消費者都會很歡迎，在熱帶的地方吃溫帶水果椪柑最適合。

農業局指出，今年台南的青皮椪柑果品質量均佳，為全台最早產出的椪柑，目前市場(北一、北二)平均價格為每公斤34.7元，較去年同期成長2.8%，價格穩定。南市府藉由辦理展售推廣活動及媒合通路，同時配合中央啟動外銷補助等措施提高台南農產的銷售力，對於穩定產地價格有很大幫助，希望未來也能與更多通路合作推廣果品，讓全台的民眾都能享受台南優質的物產。