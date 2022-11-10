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黃偉哲今選舉行程取消 和農民北上行銷台南青皮椪柑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲北上與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同力薦台南青皮椪柑。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲北上與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同力薦台南青皮椪柑。圖／台南市府提供

台南特有的「青皮椪柑」進入產期，台南市長黃偉哲雖從今天起請假投入選舉，原排定輔選行程取消，但下午仍按計畫北上出席電視購物Live節目現場，與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同力薦台南青皮椪柑，酸甜滋味加上一剝皮的濃郁橘子香，總計賣出了1000箱(1箱約45顆)，總計10公噸的青皮椪柑。市長黃偉哲表示，青皮椪柑首次推出就能交出亮麗成績，顯見台南農特產的品牌名號深植人心。

市府表示，台南青皮椪柑種植面積約900公頃，占全台18%，產量2萬5811公噸，年產值8.9億元，為全台第三大產區。黃偉哲向民眾介紹，青皮椪柑的外皮青綠，和一般外皮黃色的橘子不同，這是因為中南部柑橘成熟期間天氣還很熱，葉綠素無法順利分解，所以果實成熟時果皮仍為綠色，故以青皮椪柑為名。不過黃偉哲也強調，不要看青皮椪柑果皮為綠色，其實果肉已經具有甜度，而且是甘甜中略帶微酸，擁有獨特且具層次的風味，深受消費者喜愛。

黃偉哲現場幫裝箱的青皮椪柑，貼上產銷履歷貼紙，並不忘再次推薦，表示「有點酸才叫椪柑，吃天然的水果最健康」，民眾收到的青皮椪柑，都是經過嚴選才出貨的，請大家把握機會，踴躍購買，用行動支持台南在地農民。

黃偉哲也說，前兩天才出了一櫃到馬來西亞，馬來西亞人口很多，尤其是華人消費者，過年討吉利，桔子桔子、椪柑椪柑就是吉利的意思，相信馬來西亞的消費者都會很歡迎，在熱帶的地方吃溫帶水果椪柑最適合。

農業局指出，今年台南的青皮椪柑果品質量均佳，為全台最早產出的椪柑，目前市場(北一、北二)平均價格為每公斤34.7元，較去年同期成長2.8%，價格穩定。南市府藉由辦理展售推廣活動及媒合通路，同時配合中央啟動外銷補助等措施提高台南農產的銷售力，對於穩定產地價格有很大幫助，希望未來也能與更多通路合作推廣果品，讓全台的民眾都能享受台南優質的物產。

黃偉哲今天原排定上午永華國小幼兒園新建園舍工程動土，中午和台南市議員候選人陳皇宇直播，下午5點與台北市議員候選人王孝維車隊掃街但均取消暨定行程，只有這場農產行銷行程照常進行；明天上午9點半與賴清德副總統一起前往下營上帝廟出席「團結會贏 祈福參拜」，以及多場市政行程。

台南市長黃偉哲北上與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同力薦台南青皮椪柑。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲北上與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同力薦台南青皮椪柑。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲北上與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同力薦台南青皮椪柑。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲北上與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同力薦台南青皮椪柑。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲北上與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同力薦台南青皮椪柑。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲北上與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同力薦台南青皮椪柑。圖／台南市府提供

椪柑 台南市長 馬來西亞

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