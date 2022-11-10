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民進黨南市黨部主委當選長照理事長 打造知性協會

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長期照護發展協會今天改選理監事，民進黨台南市黨部主委潘新傳（中）高票當選理事長。圖／民進黨台南市黨部提供
台南市長期照護發展協會今天改選理監事，民進黨台南市黨部主委潘新傳（中）高票當選理事長。圖／民進黨台南市黨部提供

台南市長期照護發展協會今天改選理監事，民進黨台南市黨部主委潘新傳高票當選理事長，他表示，懷著學習及感恩的心情接下這份重責，要打造最具活力、知性的協會。

潘新傳感謝眾多會員的支持，獲選理事長，他說，台南市長期照護發展協會在歷任理、監事的帶領下，對長期照護發展及會員權益爭取所做出的努力及成就，已為整體運作樹立良好的典範。

潘新傳表示，將與新的秘書處及服務團隊，與大家一起面對長照相關產業當前的各種挑戰與任務，特別是長照相關法規修訂與政策的調整；加上疫情衝擊下，長照服務業持續面臨服務量能及收入減少、人力短缺、管理成本增加等經營挑戰，未來朝5大目標努力。

這5大目標為 (1)朝向規劃結合中央與地方政、經資源挹注的方向努力。（2）積極建立台南37區長照業者的資訊共享、交流平台，吸收更多個人及團體會員加入。（3）媒合不同長照相關用品產業，藉以降低機構採購的成本及經營壓力，特別嘉惠中小型獨立機構，期許永續經營。（4）提供有需求的機構照護專業輔導。（5）定期舉辦會員聯誼及不同主題的人文、專業的教育訓練。

台南市長 長照 長期照護

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