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影／西螺福興宮百年古香路徒步北港進香 千人熱鬧起駕
時隔一甲子再現古香路！雲林縣西螺鎮福興宮舉辦太平媽祖文化季，帶領「太平媽」前往北港進香，遵循古禮舉辦上轎典禮，今天熱鬧起駕，縣長張麗善、鎮瀾宮董事長顏清標等人都到場見證，古香路之旅沿途行經元長、新港、北港廟宇及聚落會香祈福，11月13日回鑾西螺市區遶境賜福。
西螺福興宮表示，參酌過往團隊編組、路關與會議紀錄，會香這4天將拜訪古香路上每間友宮、村落，希冀牽起彼此深厚情誼；會香前三日，由全體董監事奉置天臺稟奏上蒼，祈求此行順利，今晚將駐駕元長鰲峯宮、第2晚駐駕新港奉天宮、第3晚駐駕北港朝天宮，可在隨香地圖，查看太平媽鑾轎即時位置 https://pro.godroad.tw/E221101/。
西螺福興宮董事長楊文鐘說，近百餘年來，西螺福興宮僅在1920年（大正9年），以及1960至1962年連續3年曾到北港進香，今再逢壬寅佳期，盼讓古香路再現，致敬前輩與先賢無私為媽祖服務精神；另，會拍攝全紀錄典藏影片，為後世保留珍貴廟宇文化紀錄，讓媽祖溫暖的愛帶給人們希望與生機，祈求世界和平、人民生活安定。
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