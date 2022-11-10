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嘉市推廣環保祭祀文化 50座宗教場所低碳認證

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
今年度有20座寺廟獲嘉義市政府「宗教場所低碳認證」，嘉義市長黃敏惠（中）頒獎表揚。圖／嘉義市政府提供
今年度有20座寺廟獲嘉義市政府「宗教場所低碳認證」，嘉義市長黃敏惠（中）頒獎表揚。圖／嘉義市政府提供

為推動環保減碳的觀念，嘉義市政府推動「宗教場所低碳認證」，今年度有20座寺廟獲得認證，累計已有50座寺廟通過認證。今天市府於8樓會議室舉辦「111年嘉義市寺廟負責人座談會」，由市長黃敏惠公開頒獎表揚獲得認證寺廟，共同為環境永續努力。

市府環保局表示，自2007年起與民政處合作推動「寺廟神壇空氣污染自主管理」，鼓勵寺廟實施少金、少香、少炮等環保祭祀措施減少空氣污染物排放，並在2017年獲得轄內登記寺廟全面響應。2020年為強化減污和低碳環保概念，啟動宗教場所低碳認證，認證項目包含紙錢源頭及污染減量（防制設備、減少重量、以糧代金等）、拜香減量（一爐一香）、省水節能、環境管理、資源循環、綠色採購等6大項目，推動至今已累計50座寺廟通過認證，認證比率達登記寺廟33.6%。

環保局表示，嘉義市宗教場所低碳認證每年1至6月為申請期間，有意願之寺廟可向該局或民政處提出申請，經專家學者實地複核審查通過後頒發低碳認證標章，期透過公開表揚鼓勵宗教支持低碳環保政策外，也希望各行各業和市民朋友都可用綠色行動愛護地球環境，透過生活當中日常習慣的改變，如以善代金減少燒紙錢、隨手關燈、自備循環容器及環保袋、優先選購環保標章商品及搭乘大眾運輸交通工具等，都能成為往永續城市前進的一份力量。

今年度低碳認證的20座寺廟包括寶生聖堂、妙雲蘭若、普濟寺、慈善佛院、福慧寺、大明禪寺、彌陀禪寺、天龍禪寺、太元寺、順庵寺、文財殿、北安宮、遊天宮、先天玉虛宮、天后宮、龍安宮、先天宮、先天三元無極瑤池金母宮、關廂境廟、白蓮宮等寺廟。

嘉義 減碳

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