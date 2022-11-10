怒！遊客賞拍嘉義石棹琉璃光 紮營違停留垃圾惹怒居民

嘉義阿里山石棹琉璃光美景，吸引全台攝影好手前往取景，但最近衍生拍攝者不當停車，搭帳篷露營等離譜行為；石棹居民表示，拍攝者不僅占用道路煮食，還留下垃圾，請求移車，還被口出惡言，直呼，近年的拍攝者素養越來越差；竹崎警分局呼籲，車道上嚴禁違規停，可將車輛停放在頂石棹資訊站停車場，違規者警方將加強取締告發。

嘉義縣竹崎鄉頂石棹，因地形居高臨下，秋冬季節傍晚常有夕陽雲海，入夜後村落燈光亮起，形成知名的琉璃光夜景，雲海季節吸引不少遊客會前往觀賞攝影。

警方接獲當地居民通報，指出部分遊客為圖方便，逕行將車輛停在車道上，導致往來車輛會車困難，當地區居民進出不便，十分困擾，不勝其擾，只好求助警方驅趕。

真的一點公德心也沒有！石棹居民氣憤說，最近出大景機率高，攝影人早早卡位，將車子停腳架旁開始紮營，離開留下滿地垃圾，有些拍攝者擋住家出入口，麻煩移車，還會被罵，真的太離譜，居民懇請大家尊守秩序，拍攝者彼此監督，共同維護拍攝環境。

資深攝影人表示，近年部分拍攝者氣焰高，搶位、亂卡位，自視甚高，屢勸不聽，拉低攝影人水準，太貪圖自身方便影響旁人，甚至擾亂附近居民生活環境，建議攝友要團結，共同維護拍攝現場秩序，別讓老鼠屎搞臭掉。

竹崎警分局表示，頂石棹茶園間產業道路狹窄，車道上嚴禁違規停車，遊客欲觀賞攝影琉璃光美景，可將車輛停放在頂石棹資訊站停車場，再步行至觀景點觀賞攝影，違規者警方將加強取締告發。

警方強調，喜好露營的民眾，不要在道路上搭設帳棚，以免產生危險，違者依道路交通管理處罰條例第82條處新台幣1200元以上2400元以下罰緩，也不要在私人土地露營，以免衍生侵權行為挨告。