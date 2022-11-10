快訊

桃園6旬父接女放學車禍雙亡 目擊者嚇哭憶：肉身保護仍不敵外力

蔣萬安展決心辭立委…高虹安是否跟進？競辦回應了

合庫出手！砸8502萬標下西門町成都楊桃冰店面 每坪達475萬

怒！遊客賞拍嘉義石棹琉璃光 紮營違停留垃圾惹怒居民

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
遊客到嘉義阿里山石棹琉璃光賞拍美景，直接在道路違停車，甚至紮營煮食留下垃圾，離譜行徑惹怒當地居民。圖／讀者提供
遊客到嘉義阿里山石棹琉璃光賞拍美景，直接在道路違停車，甚至紮營煮食留下垃圾，離譜行徑惹怒當地居民。圖／讀者提供

嘉義阿里山石棹琉璃光美景，吸引全台攝影好手前往取景，但最近衍生拍攝者不當停車，搭帳篷露營等離譜行為；石棹居民表示，拍攝者不僅占用道路煮食，還留下垃圾，請求移車，還被口出惡言，直呼，近年的拍攝者素養越來越差；竹崎警分局呼籲，車道上嚴禁違規停，可將車輛停放在頂石棹資訊站停車場，違規者警方將加強取締告發。

嘉義縣竹崎鄉頂石棹，因地形居高臨下，秋冬季節傍晚常有夕陽雲海，入夜後村落燈光亮起，形成知名的琉璃光夜景，雲海季節吸引不少遊客會前往觀賞攝影。

警方接獲當地居民通報，指出部分遊客為圖方便，逕行將車輛停在車道上，導致往來車輛會車困難，當地區居民進出不便，十分困擾，不勝其擾，只好求助警方驅趕。

真的一點公德心也沒有！石棹居民氣憤說，最近出大景機率高，攝影人早早卡位，將車子停腳架旁開始紮營，離開留下滿地垃圾，有些拍攝者擋住家出入口，麻煩移車，還會被罵，真的太離譜，居民懇請大家尊守秩序，拍攝者彼此監督，共同維護拍攝環境。

資深攝影人表示，近年部分拍攝者氣焰高，搶位、亂卡位，自視甚高，屢勸不聽，拉低攝影人水準，太貪圖自身方便影響旁人，甚至擾亂附近居民生活環境，建議攝友要團結，共同維護拍攝現場秩序，別讓老鼠屎搞臭掉。

竹崎警分局表示，頂石棹茶園間產業道路狹窄，車道上嚴禁違規停車，遊客欲觀賞攝影琉璃光美景，可將車輛停放在頂石棹資訊站停車場，再步行至觀景點觀賞攝影，違規者警方將加強取締告發。

警方強調，喜好露營的民眾，不要在道路上搭設帳棚，以免產生危險，違者依道路交通管理處罰條例第82條處新台幣1200元以上2400元以下罰緩，也不要在私人土地露營，以免衍生侵權行為挨告。

露營 車道

延伸閱讀

INVINCIBLE變身「戶外咖」 攜手露營品牌muraco打造風格快閃店

記錄月食奇景 鄭明典分享玉山北峰和嘉義氣象站視角

艾怡良揪粉絲桃園露營玩通宵 貼心提醒：來前得先睡飽

座車再爆違停 陳時中酸徐巧芯：違停不對、關說更不對

相關新聞

台南捷運綠線遭疑進度慢恐掰咖 市府：正修改替代方案

台南市是六都唯一還沒有捷運的城市，目前進度最快為第一期藍線，已完成環境評估提送交通部，曾擔任市長黃偉哲幕僚、中西區暨北區...

台南新增5處「謄本販賣機」 健保卡就可核發土地謄本

台南市政府地政局與區公所跨機關合作，推出「遍地好鄰—台南市區公所小而能地政工作站」，已有35個區公所設置，除了南區及佳里...

特斯拉供應商擴大投資台南 32億蓋新廠增836工作機會

貿聯國際股份有限公司今天在安南區舉行擴建新廠動土典禮，該公司以台北為總部及營業據點，台南歸仁廠為研發中心，經發局表示，該...

怒！遊客賞拍嘉義石棹琉璃光 紮營違停留垃圾惹怒居民

嘉義阿里山石棹琉璃光美景，吸引全台攝影好手前往取景，但最近衍生拍攝者不當停車，搭帳篷露營等離譜行為；石棹居民表示，拍攝者...

台灣好湯金泉獎開跑 台南唯一支持票投關子嶺泥漿溫泉

台南市歡旅局表示，有台灣溫泉奧斯卡之稱的金泉獎也已經登場！金泉獎票選活動即日起至12月31日票選期間，民眾只要加入台灣好...

嘉市首座遊客中心開幕 麻雀雖小五臟俱全

歷時1年，嘉義市首座遊客中心「KANO 遊客中心」，今天中午嘉義市長黃敏惠與經營團隊、伴手禮業者及各界貴賓剪綵啟用；市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。