台灣好湯金泉獎開跑 台南唯一支持票投關子嶺泥漿溫泉

台南市歡旅局表示，有台灣溫泉奧斯卡之稱的金泉獎也已經登場！金泉獎票選活動即日起至12月31日票選期間，民眾只要加入台灣好湯官方Line@就可以參加十泉十美獎的網路票選，請大家唯一支持關子嶺泥漿溫泉，為關子嶺溫泉區投下最神聖的一票。

觀旅局長郭貞慧表示，台南關子嶺是世界3大泥漿溫泉之一，也是台灣4大名泉，關子嶺溫泉由地層的石縫中流出，泉質屬鹼性泉，味帶澀苦，呈灰黑色而有微小泥粒，水質滑膩帶有濃厚硫磺味，為全台少見的泥質溫泉，因而有「黑色溫泉」之稱。加上當地山水環繞的天然環境及特色，慢慢地成為臺灣八景之一，也是全台最早開發的溫泉鄉。

交通部觀光局今年票選活動也提供包含iPhone 最新款手機、全台溫泉區的溫泉住宿券、南投茶葉等總價值超過新台幣10萬元的獎品，投票次數越多，就越有機會將以上好禮帶回家，此外，加入官方Line@還能了解各地泡湯資訊，以及各業者提出的泡湯好康優惠。

觀旅局說，為了鼓勵大家投優質好湯關子嶺一票，民眾只要參加11月18日至11月21日於大台南會展中心登場的大台南國際旅展，至「台南館」服務台現場加入「台灣好湯LINE@」並投票給關子嶺溫泉，經服務台確認，就可獲得每天限量贈送的精美小禮物，送完為止，歡迎大家一起逛旅展及唯一支持台南關子嶺泥漿溫泉一票。

市長黃偉哲也力推，關子嶺是全台最早開發，享負盛名的天然泥漿溫泉，擁有「好山、好水、好溫泉、好美食」，一直以來都是台南推廣的重點景區。如果覺得最近壓力大、肩膀酸硬、煩惱很多，請對自己好一點，力推大家來趟台南關子嶺泡個湯壓壓驚舒緩身心。泡完湯之後順道品嘗桶仔雞、梅子雞，包你精氣神樣樣充足。