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嘉市首座遊客中心開幕 麻雀雖小五臟俱全

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
遊客中心提供旅遊相關服務外，還有展售在地名產、伴手禮、甜點與冷飲等。記者李宗祐／攝影
遊客中心提供旅遊相關服務外，還有展售在地名產、伴手禮、甜點與冷飲等。記者李宗祐／攝影

歷時1年，嘉義市首座遊客中心「KANO 遊客中心」，今天中午嘉義市長黃敏惠與經營團隊伴手禮業者及各界貴賓剪綵啟用；市長黃敏惠表示，遊客中心結合「食宿遊購行」，呈現嘉義市好吃、好玩、好逛、好買的展示櫥窗，雖然只有58坪，「麻雀雖小五臟俱全」，會加以善用、愛惜，努力讓嘉義的好被看見。

市長黃敏惠表示，遊客中心整座建築融合嘉義市木都意象，簡潔俐落的線條造型設計，宛若一隻展翅的蝴蝶，象徵嘉義市觀光發展蓄勢待發，即將進入新的篇章。

觀光新聞處長張婉芬表示，「KANO遊客中心」由交通部觀光局補助540萬元，地方自籌460萬元，合計1千萬元。58坪空間包含25坪商業空間、22坪遊客服務空間及11坪公廁；不僅鄰近市立棒球場、百年嘉義公園、樹木園、KANO園區、滑草場與溜滑梯等特色景點，一旁有BRT候車亭、YOUBIKE租借站與廣大的停車空間，交通十分便利。遊客中心內展售在地名產、伴手禮、甜點與冷飲，還有公廁、育兒室、行動裝置充電區、免費上網區、電子式寄物櫃及輪椅租借等方便機能；並有觀光導覽志工進駐，各式服務貼心到位。

經營團隊「對了出發股份有限公司」執行長葉欣芝表示，包含里響咖啡、嘉義市農會-幸福嘉義米、好瓜造智慧農場-小黃瓜輕纖麵、東發養蜂場蜂蜜（含蜂巢蜜）、奮起福米餅-米乖乖、林聰明砂鍋魚頭（冷凍包）、精忠社區-橄恩茶包、紅瓦厝社區-窯烤麵包及大溪社區八井米菓等在地特色伴手禮一次購足；自開幕起至12月10日止，凡來店消費額滿300元、400元或500元，都有95折到9折不等的優惠，還有最大獎i-Pad摸彩活動，歡迎遊客參觀選購。

葉欣芝表示，繼史蹟資料館昭和J18與美術館J11之後，再以「J-Mori（嘉義之森）」進駐嘉義市遊客中心服務。「Mori」是日語的森林之意，透過建築物外觀與室內裝潢的設計語彙及氛圍都與嘉義木都的意象契合，讓嘉義市的城市故事及優質特色商品能用不同的方式呈現在眾人眼前。

市府觀光新聞處表示，「KANO遊客中心」服務時間為每日上午8時至下午5時，「J-Mori」營業時間為每日上午10時至下午6時，遇假日延長至晚間8時，並視民眾反映狀況，隨時與經營團隊滾動調整營業時間。

嘉義市首座遊客中心「KANO 遊客中心」剪綵啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義市首座遊客中心「KANO 遊客中心」剪綵啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，「KANO 遊客中心」只有58坪，但麻雀雖小五臟俱全。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，「KANO 遊客中心」只有58坪，但麻雀雖小五臟俱全。記者李宗祐／攝影
遊客中心提供旅遊相關服務外，還有展售在地名產、伴手禮、甜點與冷飲等。記者李宗祐／攝影
遊客中心提供旅遊相關服務外，還有展售在地名產、伴手禮、甜點與冷飲等。記者李宗祐／攝影

嘉義 團隊 伴手禮

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