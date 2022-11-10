南市公布10名酒駕累犯 累計3千多輛汽機車被吊照

台南市今天公布第13批酒（毒）駕累犯名單，共公布10名累犯違規人，累計至今已公布71人。本次公布違規地點分別在永康區4名、中西區1名、北區2名、南區1名、山上區1名以及國道1號1名，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

交通局本次公布累犯名單多為2度及3度酒駕，包括一名女性，地點多發生在市區道路，有一起是台20省道山上區，以及9月22日在國道1號北上288公里處查獲。

交通局表示，酒駕新法已於111年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實；另外不論車主是否知情，酒駕違規人所使用的車輛牌照依規定必須吊扣2年，等同於車輛在2年間都無法使用。