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南市公布10名酒駕累犯 累計3千多輛汽機車被吊照

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市一口氣公布10名酒（毒）駕累犯名單。圖／交通局提供
台南市一口氣公布10名酒（毒）駕累犯名單。圖／交通局提供

台南市今天公布第13批酒（毒）駕累犯名單，共公布10名累犯違規人，累計至今已公布71人。本次公布違規地點分別在永康區4名、中西區1名、北區2名、南區1名、山上區1名以及國道1號1名，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

交通局本次公布累犯名單多為2度及3度酒駕，包括一名女性，地點多發生在市區道路，有一起是台20省道山上區，以及9月22日在國道1號北上288公里處查獲。

交通局表示，酒駕新法已於111年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實；另外不論車主是否知情，酒駕違規人所使用的車輛牌照依規定必須吊扣2年，等同於車輛在2年間都無法使用。

交通事件裁決中心提醒，酒駕新制吊扣車輛牌照2年，如有肇事致人重傷或死亡的情形時，更得沒入車輛。根據統計，自新法實施以來至111年10月31日為止，屬於台南市管轄，應處吊扣汽機車牌照的案件計達3303件，交通局呼籲車主應善盡保管車輛的責任，避免將車輛交由不適合的駕駛人使用，以維護交通安全，同時也確保牌照使用的權利。

台南市一口氣公布10名酒（毒）駕累犯名單。圖／交通局提供
台南市一口氣公布10名酒（毒）駕累犯名單。圖／交通局提供

酒駕 國道

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