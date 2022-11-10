嘉縣溪口後港社區活動中心今落成 老人據點涵蓋率79％
落實中央長照2.0的政策，嘉義縣溪口村溪北村後港社區活動中心在鄉親引領期盼下，今日落成啟用，1樓將做為村辦公處及開辦社區關懷據點與長照巷弄站，2樓與大林慈濟醫院長照管理中心合作，預計開辦B級日間照顧服務中心，工程經費約1686.5萬元。
落成典禮有嘉義縣副縣長劉培東、立委陳明文夫人廖素惠、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、社會局長張翠瑤、大林慈濟醫院院長賴寧生及後港福德宮主委張明為等人，一起進行謝土祈福及啟用揭牌儀式。
副縣長劉培東表示，全縣前瞻基礎建設整建長照衛福據點，社區活動中心項目共爭取修繕51案新建7案，包含已落成竹崎義仁社區、鹿草重寮社區、溪口溪北村後港社區，施工中的民雄松山社區、太保東勢社區，以及剛核定的新港潭大社區、民雄東榮及中樂聯合社區活動中心，總金額約2億7000萬；而溪北村後港社區獲得中央核定補助1126.5萬元，加上公所自籌560萬元，合計工程經費約1686.5萬元。
社會局長張翠瑤表示，溪口鄉有14村，目前村里布建數為11村，老人據點涵蓋率79％，後港社區活動中心未來1樓將做為村辦公處及社區活動使用，作為社區開辦社區關懷據點與長照巷弄站，活動中心2樓則與大林慈濟醫院長照管理中心合作，預計開辦B級日間照顧服務中心，讓長輩白天到日間照顧服務中心，接受專業的照護，藉由中心設計的活動，增加認知功能、社交互動，進而延緩退化速度，維持身心狀態。
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