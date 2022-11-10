埃及氣候高峰會 南市環局長分享廢棄物循環再利用

台南市環保局長謝世傑到埃及參加氣候高峰會，昨發表台南市廢棄物循環再利用成果，與國際人士一起探討氣候變遷最新政策趨勢並分享減碳與調適的努力，台南經驗獲得與會者的讚許與迴響。

謝世傑在會場中介紹台南市廢棄物循環再利用6大面向成果，包含廚餘轉製有機肥料、焚化底渣再利用、廢棄家具再生、焚化爐熱能再利用、廢樹枝再利用及掩埋場設置太陽能等。

他說，南市設置有高速廚餘發酵廠，民眾丟出的廚餘，經過高速發酵廠破碎脫水及高速發酵後，10天就能把廚餘轉製有機肥料，每年生產1800噸，將廚餘變黑金。另外，自建底渣處理廠，將焚化爐底渣再利用，每年生產8.5萬噸再生粒料，取代天然砂石用在市政府公共工程。

廢棄家具也能回春，經過藏金閣木工師傅巧手，每年回收再生3000件；2座焚化爐，除了處理垃圾，也善用焚化熱能，每年發電量2.5億度。公園、機關學校的行道樹修剪後的樹枝，破碎成約12公分木料，免費提供市民使用，每年使用量750噸。

臺南市也積極發展綠色能源，於13處垃圾掩埋場設置太陽能，將土地循環利用，每年發電量2千萬度，可提供約5千戶居民每年用電，不僅替代燃煤發電，更重要的是減少排放近1萬公噸二氧化碳。

聯合國於1992年5月9日通過「聯合國氣候變化綱要公約」，公約主要目的為「將大氣中溫室氣體的濃度穩定在防止氣候系統受到危險的人為干擾的水準上」。聯合國自1995年起逐年舉辦一年一次公約締約國大會(Convention of Parties，COP)，聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會(COP27)11月6日至18日於埃及沙姆沙伊赫市(Sharm El Sheikh)召開，共有196個國家參與，大會焦點議題為是否對受到氣候變遷災難影響的貧窮國家給予「氣候賠償」。