南市國小幼兒園再添1所動土 平價教保服務2年後86.3%

台南市南區永華國小幼兒園新建園舍工程今天動土，總經費1億多，預計2年後完工招生6班。教育局長鄭新輝說，3年來已增設公幼和非營利幼兒園120班，若含已加入的178所準公共幼兒園，平價教保服務量已達78.6%，到2024年會再提高到86.3%，提供優質的幼兒學習環境。

動土奠基典禮由教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲市長主持，校方也誠心迎請在地信仰中心北極殿現場護持，共同給予永華國小幼兒園新建園舍工程深摯的祝禱，經各界嘉賓共同鏟土，祝福永華國小動土平安開工順利。

鄭新輝說，永華國小幼兒園新建園舍工程完成後，可提供2至6歲完整的幼兒教育體系。教育是最值得投資的希望工程，教育的軟、硬體環境都應該完備，尤其幼兒是教育啟蒙的重要階段，每位家長都很重視，在市府團隊的努力下，2021至2024年獲教育部核定19.5億元經費，其中市府負擔2億元，將陸續新建全市21所公共化幼兒園，提供年輕家長更多平價且優質的幼教選擇，讓孩童在最好的環境中健康成長。

鄭新輝表示，配合中央「少子女化因應對策計畫」，全市自2020年以來，已增設公幼和非營利幼兒園120班，若含已加入的178所準公共幼兒園，平價教保服務量已達78.6%，到2024還會再提高到86.3%，年輕家長第一胎育兒負擔每月不超過3000元，可大幅減輕家長育兒負擔。