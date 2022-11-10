特斯拉供應商擴大投資台南 32億蓋新廠增836工作機會

貿聯國際股份有限公司今天在安南區舉行擴建新廠動土典禮，該公司以台北為總部及營業據點，台南歸仁廠為研發中心，經發局表示，該公司在台南科技工業區建廠，成立台灣新設高階車用及醫療產品產線，符合綠建築標準，屋頂規畫太陽能發電系統，並採用高效率節能設備，預計113年第一季完工。本案基地面積4891坪、興建廠房面積13571坪，投資額32億元，可創造836個工作機會。

市長黃偉哲表示，為讓投資人有感並加速落實投資，市府除積極建構優質投資環境，更與中央相關部會合作，掌握企業需求，吸引優質企業投資，同時以一站式招商方式提供專人、專責、專案的優質服務，採滾動式檢討、立即處理、橫向協調，致力協助企業解決各項投資問題。

經發局長陳凱凌指出，貿聯國際自1996年在台灣成立，為高端連接線束與系統整合解決方案的廠商。該公司提供資訊科技基礎設施、用戶端周邊設備、光通訊、電信網絡、電器、醫療保健、電動車等關鍵元件、線束及電纜線，並透過創新的產品及服務，以及彈性生產資源及全球研發團隊，提供貼近市場的可靠互連解決方案，更是特斯拉公司的重要供應商。

為協助投資案加速落實投資，黃偉哲市長每月召集相關局處首長舉行投資會報，橫向協調府內各單位加速行政流程，市府將全力協助解決各項投資面臨問題。未來市府團隊持續以主動積極的服務態度展現招商引資企圖心，協助廠商排除投資障礙，歡迎各方廠商到臺南投資。