疫情使家庭學費負擔加重 群園助學金頒750大學生每人2萬元

疫情下，許多家庭收入銳減，學費成為沉重負擔。台中市群園事業機構創辦人呂崇民設立的「群園助學金」為助學子一臂之力，今年擴大規模，把以往每年500百萬元助學金一舉提高至1千5百萬元。群園機構上午說，審核已完成，總計有750位大專生受惠，每人可獲得2萬元助學金，申請學生可上網查詢。

群園機構說，以往每年500百萬元的助學金獎助對象還有大專以下學生，考量義務教育已延伸至高中，而大學學費年年調漲，大專生學費壓力居高不下，因此今年的申請對象鎖定大專生，金額也一舉提高了1千萬元，把資源集中給更有需求的學子。

申請方式則有學校推薦及自行申請兩種，總計有1679人提出申請，其中學校推薦360件，錄取212件；自行申請1319件，錄取538件，有750位大專學子錄取，錄取率44.7%。

群園事業機構說，創辦人呂崇民把扶危濟困當成使命，在「助人」的道路上始終不變。為協助年輕學子就學，10年前成立群園助學金，截至目前已協助近3千位學子，發出超過5千萬元助學金。