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影／17歲青年創業電商成果吸睛 青年返嘉創業成果展
嘉義縣政府上午在中庭舉辦第2屆「好嘉在有你、青年孵化讚」成果展，7組在地青年擺攤展示創業成果，其中即將升讀大學水上鄉17歲青年蔡易辰，與朋友2人在家人支持下，投資50萬元經營跨境電商公司，不到2年回收成本，創造利潤，展現青年創新活力，讓縣長翁章梁大讚。
創業青年有「連衣連文創工作室」、「白給蟲蟲」電商公司、「張瑋焙茶工作室」、「小公主果園」芭樂、「米涅mine」、「大原山農場」的「極光」、「阿露斯」哈蜜瓜，「五歡喜」等7組，「連衣連文創工作室」設計服飾，4位模特兒創作走秀表演揭開序幕，令人耳目一新。
最年輕17歲創業青年蔡易辰上台，分享創業過程，流露自信，感謝縣府協助，接著青創診聊室合作意向簽署，縣長翁章梁與義竹鄉岸腳社區發展協會、三人六腳在地創育坊在版子上簽約，象徵縣府協助成立「青年培力據點」，明年將外展創業服務，符合在地所需。
最後青年孵化讚-青創力儀式，串連各區域青創團隊代表，貼上小樹苗，象徵青創能量齊聚青春活力意象，翁章梁說，青年創業過程，縣府扮演給青年溫度角色功能，青年如同蛋，孵化青年創業讚！議員林緗亭及嘉縣文化基金會執行長陳尚雍等到場，分享創業青年成果。
勞青處說，去年10月青年孵化讚平台啟動，讓青年輕鬆找到創業資訊，提供預約諮詢及業師輔導，為青年量身打造客製化一對一業師諮詢，目前總服務次數121人次，持續增加，讓青年不再孤軍奮戰，另開辦青年課程、論壇、創業資源說明及交流會，讓青年創業路上學習知識、增添技能，與創業青年交流，一起成長茁壯。
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