塑膠回收再製「青新木」板材 組裝沐浴小木屋捐清潔隊

雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場聳立一座嶄新小木屋，由青新環境工程股份有限公司回收廢棄塑膠容器，再製成建築板材，捐贈給莿桐清潔隊使用，內有4個淋浴間，供清潔隊員現場沐浴更衣，避免把細菌病毒帶回家，小木屋取名為「青新木全塑木小木屋」，縣長張麗善今到場揭牌啟用。

青新環境工程股份有限公司表示，「青新木」是由養樂多瓶、餅乾包裝內盒及食品容器，經過熱熔製成聚苯乙烯（PS）塑膠粒，再押出成型製作全塑建材，由傳統木工技法，打造為移動式衛浴設備，不只環保永續，更具有防腐、防蟲及防滑效果，適合作為盥洗室材料。

縣長張麗善說，疫情期間，清潔隊員從事垃圾清運及消毒工作，不只辛苦且容易與病毒接觸，青新木製作的第1間移動式衛浴設備，由青新環境工程股份有限公司捐贈給莿桐鄉公所清潔隊，讓清潔隊員在外先洗好澡，再乾淨的回到家，避免把病毒帶回家，保護家人安全，未來希望擴展到20鄉鎮市都有。