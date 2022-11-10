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台南捷運綠線遭疑進度慢恐掰咖 市府：正修改替代方案

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南捷運綠線初步規畫從東區平實轉運站至安平區地方法院站，但因民眾意見分歧，路線仍在修改中。圖／擷取自台南捷運官網
台南捷運綠線初步規畫從東區平實轉運站至安平區地方法院站，但因民眾意見分歧，路線仍在修改中。圖／擷取自台南捷運官網

台南市是六都唯一還沒有捷運的城市，目前進度最快為第一期藍線，已完成環境評估提送交通部，曾擔任市長黃偉哲幕僚、中西區暨北區議員候選人江明宗指出，綠線是台南捷運政策基石，預期會有最多觀光客乘坐，帶來的運費收入才能支撐基本維運，現在進度嚴重落後，恐讓捷運政策變「掰咖」。市府交通局表示，因民眾對於綠線意見分歧，正在修正替代方案，預計明年開說明會尋求共識。

綠線原本規畫是從平實轉運站到台南火車站至安平，長度約12.6公里，18個車站，設置1個機廠，串聯普羅民遮城、熱蘭遮城、成功大學大學城等3城，並與台鐵、第一期藍線串接成路網，紓解交通瓶頸，但因部分居民反彈，路線遲未定案。

江明宗指出，黃偉哲在2018年參選時承諾台南捷運藍綠紅三線齊發，但現在的進度明顯落後，僅第一期藍線在今年10月底環評送件。他說，綠線從東區經舊城區到安平，預期有最多觀光客乘坐，營收才能支撐基本維運，若只有藍線獨立開通，可能會讓市府財政雪上加霜；另外，捷運路線的前導公車只有藍線，綠線應該也要有潛在路線的前導公車安排，才能累積搭乘習慣進而推進路線共識。

江明宗認為，捷運綠線應該開啟更多的對話空間，逐步收斂成為最大共識，未來他若進入議會一定會搭建更多溝通橋梁。

交通局表示，今年4月有與民眾有針對綠線的路線召開座談會，正反意見參半，像是公園南路因樹木問題，民眾不建議畫入通行路徑，臨安路則因路幅窄，附近居民擔心視覺壓迫，因此市府團隊考慮將捷運改走其他路線，預計替代方案修正後，明年將再召開地方說明會，力求與民眾達成共識。

捷運 台南 黃偉哲

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