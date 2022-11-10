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台南新增5處「謄本販賣機」 健保卡就可核發土地謄本

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新增5處「謄本販賣機」 健保卡就可核發土地謄本 。圖／地政局提供
台南新增5處「謄本販賣機」 健保卡就可核發土地謄本 。圖／地政局提供

台南市政府地政局與區公所跨機關合作，推出「遍地好鄰—台南市區公所小而能地政工作站」，已有35個區公所設置，除了南區及佳里區公所外，提供申請核發土地謄本等6項服務，節省民眾來回奔波的時間。11月14日起擴大與柳營、後壁、西港、七股區公所及財政稅務局新化分局5處跨機關合作，拓展「智慧地政-謄本販賣機」設置據點，民眾持健保卡，即可DIY申領地籍謄本、或補發稅單，突破以往須到地政事務所及以自然人憑證認證之限制，輕鬆申請免排隊。

地政局長陳淑美表示，申辦地籍資料的管道多元，除地所臨櫃申請、區公所提供之小而能工作站服務以外，台南創全國之先設置「智慧地政-謄本販賣機」結盟「稅務服務」，藉由DIY申領地籍謄本或補發稅單，省去臨櫃申領排隊時間。

原先僅於11個地政事務所設置謄本販賣機，在市長黃偉哲指示下，跨機關增設謄本販賣機以就近服務當地民眾，另外本次特別新增以健保卡驗證方式，改善以往僅得以自然人憑證驗證之服務限制，讓市民輕鬆申請免排隊。

同時也將謄本販賣機所核發的地籍謄本樣式，全面修改為與地政事務所臨櫃相同有防偽樣式的印刷紙列印，大大提昇民眾、銀行及相關單位等接受度，歡迎市民多加利用，未來也視民眾需求及實際效益評估增設服務據點。

另外，內政部數位櫃台自111年1月5日起亦新增「第二類人工登記簿謄本」申請服務，透過自然人憑證即可線上申請，歡迎多加利用。(數位櫃台網址：http://dc.land.moi.gov.tw/)

地政局表示，台南市區公所小而能地政工作站提供申請第一、第二類土地及建物登記電子謄本、地籍圖謄本、建物測量成果圖謄本、地價謄本、登記異動索引謄本以及建物門牌查詢等六項服務，自108年4月開辦以來，108年核發8666筆、325棟數、109年核發2萬1067筆、458棟數，110年核發2萬3642筆、534棟數，111年迄今已核發1萬6534筆、343棟數，累計核發6萬9909筆，1660棟數謄本資料。

台南新增5處「謄本販賣機」 健保卡就可核發土地謄本 。圖／地政局提供
台南新增5處「謄本販賣機」 健保卡就可核發土地謄本 。圖／地政局提供
台南新增5處「謄本販賣機」 健保卡就可核發土地謄本 。圖／地政局提供
台南新增5處「謄本販賣機」 健保卡就可核發土地謄本 。圖／地政局提供

台南 健保卡

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