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台南第一條捷運藍線進度曝 黃偉哲拚連任見證動工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運網優先路網共規畫6條路線、全長99.6公里，進度最快的第一期藍線已完成綜合規劃報告書提送交通部審議。圖／台南市交通局提供
台南捷運網優先路網共規畫6條路線、全長99.6公里，進度最快的第一期藍線已完成綜合規劃報告書提送交通部審議。圖／台南市交通局提供

台南是六都唯一沒有捷運建設，有民眾質疑只看到路線圖，交通局今天表示，台南捷運網優先路網共規畫6條路線、全長99.6公里，進度最快的第一期藍線已完成綜合規畫報告書，9月提送交通部審議。環評估作業也已依期末審查及民眾意見進行修正，上月提送交通部，預計建設計畫可於綜合規畫獲中央核定後8年完工通車；市長黃偉哲若成功連任將見證第一條捷運正式動工。

交通局表示，第一期藍線路線規畫串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，路線長度約8.39公里，全線共設置11座高架車站及1座維修機廠，採高架單軌系統，營運初期規畫採仁德線與文化中心線兩種運行模式，透過平實轉運站與綠線轉乘往府城生活圈，仁德線則串連沙崙綠能科學城與台南科學園區兩大產業引擎，另文化中心線則與高雄捷運銜接。

未來營運計畫也會配合運輸需求調整，整合台鐵與公車系統，同時透過公共自行車達成最後一哩路服務，提供更完善的大眾運輸服務，降低私人運具之持有及使用，創造以人為本的交通環境。

交通局長王銘德說，市民關切藍線捷運進度，綜合規畫送交通部審查後，再送行政院核定，通常時程是半年至1年，立委郭國文日前邀立法院財政委員會會勘，要求交通部盡快在4個月至6個月內完成，待行政院核定後，就會進入基本設計，不是只有路線圖，而是實質工程階段，接著進行總包，預估8年可完工，也有可能提前，但前提是安全驗證沒有問題。

王銘德說，捷運藍線11站位址也已底定，車站出口建設目前正進行都市計畫變更公開展覽，以公有地為優先，若無就徵求和民間共同開發，市長很重視推動，台南第一條捷運動工指日可待，連任成功，台南捷運一定會在他的任內動工，見證歷史。

黃偉哲表示，未來台南捷運願景，府城、南科、沙崙綠能科學城等三大核心的發展與交通鏈結非常重要，推動捷運整體路網刻不容緩，台南市去年底提報捷運整體路網後，已獲中央審查同意核定，將分優先、長期二階段推動建置高架單軌系統，優先路網共規劃6條路線、全長99.6公里，為台南市未來百來發展奠定重要交通基礎。

交通局指出，除了第一期藍線已將綜合規劃報告送交通部審議，藍線延伸線的可行性研究也於7月提報交通部審議，目前正配合相關審查意見修正，為加快規畫腳步，也已啟動綜合規畫作業；串聯高捷的紅線則正在辦理可行性研究期末作業，預定年底提報交通部審議；串聯府城核心區的綠線正在辦理可行性研究修正作業；南科、沙崙二大科學園區的深綠線已完成可行性研究發包作業，預定112年完成可行性研究作業；府城、南科間的黃線將著手推動相關的規劃作業。

台南是六都唯一沒有捷運的直轄市，民眾關切捷運進度，還有人質疑「永遠都只看到路線圖，真的會動工嗎？」交通局指出，依中央規定，捷運建設應完成可行性研究、綜合規劃、環境影響評估、基本及細部設計、工程施工及初履勘等程序才可通車營運，目前進度最快的第一期藍線已完成綜合規劃報告書，並於9月20日提送交通部審議，環境影響評估作業也以依期末審查及民眾意見進行修正，於10月24日提送交通部，預計建設計畫可於綜合規畫獲中央核定後8年完工通車。

捷運 台南 交通部 2022大選 台南市長 黃偉哲

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