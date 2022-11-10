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嘉義縣衛生局參加國健署健康素材賽 海報動畫奪金銀獎

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局參賽國民健康署，2022大家來爭光健康好靈光健康素材，在海報及動畫類奪金獎及銀獎殊榮。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局參賽國民健康署，2022大家來爭光健康好靈光健康素材，在海報及動畫類奪金獎及銀獎殊榮。圖／嘉義縣衛生局提供

為了推廣健康資訊和概念，嘉義衛生局參賽國民健康署「2022大家來爭光健康好靈光健康素材」活動，在海報類「兒童視力保健向眼鏡Say Bye！Bye！」及動畫類「代謝症候群-小偵探大解密」勇奪金獎及銀獎殊榮，獲得國民健康署肯定，昨天下午在西門紅樓二樓劇場舉辦頒獎典禮。

全台794件作品競逐，有94件作品脫穎而出。衛生局這次得獎作品，海報類，兒童視力保健向眼鏡Say Bye！Bye！及動畫類，代謝症候群-小偵探大解密及五告揪心同學會，都是淺顯易懂又實用的健康概念，影片還有國、台語版，讓不同年齡層的民眾，更容易了解衛生局宣導內容，為照護自己健康努力。

縣長翁章梁說，照護嘉義縣民的健康一直都是縣府團隊努力的目標，尤其是衛生局更是縣民健康的最佳守門員，除努力防疫外更不忘各項疾病的防治與健康促進推動，透過各類淺顯易懂的健康素材如海報、影片及電台廣播等，努力教導縣民照顧自身健康。

衛生局長趙紋華表示，提升民眾健康識能並轉化成自我健康照顧的行動力，是團隊努力堅守的目標，因此衛生局所團隊，依分群、分眾的概念設計各類宣導素材，目的就是讓民眾強化健康認知，進而改變健康行為。

公共衛生三段五級前端預防工作首重「健康促進」，因應人口快速老化，提供正確的保健常識，建立民眾正確的衛生保健觀念，提升民眾健康識能為首要工作，嘉義縣衛生局歷年積極參賽皆獲肯定，激起民眾對健康的重視。

嘉義縣衛生局參賽國民健康署，2022大家來爭光健康好靈光健康素材，在海報及動畫類奪金獎及銀獎殊榮。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局參賽國民健康署，2022大家來爭光健康好靈光健康素材，在海報及動畫類奪金獎及銀獎殊榮。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局參賽國民健康署，2022大家來爭光健康好靈光健康素材，在海報及動畫類奪金獎及銀獎殊榮。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局參賽國民健康署，2022大家來爭光健康好靈光健康素材，在海報及動畫類奪金獎及銀獎殊榮。圖／嘉義縣衛生局提供

衛生局 團隊 嘉義

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