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斗六最大水域變漂亮了 湖畔休憩「這美景」盡收眼底
雲林斗六紫藤湖常有民眾到此散步、運動，不過建造至今20年，步道多處因樹木竄根高低不齊或破損，欄杆也日漸斑駁；市公所獲報投入整修，湖岸景致重現，市長林聖爵請民眾落實垃圾不落地，共同維持潔淨又漂亮的市郊秘境。
紫藤湖鄰近雲林科技工業區竹圍子區，是斗六市一座具滯洪功能的最大水域，湖岸周圍樹木林立、微風徐徐，景色隨日光、晚霞變幻，時常有民眾攜家帶眷小憩或慢跑。
然而約1.3公里長的環湖步道不堪長年累月使用和風吹日曬，部分地磚及欄杆等設施破損，林聖爵表示，7月開始以保留堪用為原則進行改善工程，「花最少經費做最有益的事」，總共切除25處約1公尺寬地面，相應既有紅磚，改以透水性佳的水泥壓花重鋪修補，另使用高壓水柱清洗溼滑路段。
林聖爵今與協助維護的施瓜寮社區環保志工隊等人到場驗收成果，理事長曾建榮感謝市公所用心盤點維修，全區煥然一新，廣邀市民來這休閒活動，欣賞令人心曠神怡的市郊美景。
林聖爵感謝施瓜寮社區盡全力維護環境整潔，他也呼籲民眾垃圾記得帶走，遛狗後務必清除排泄物；犬貓走出戶外的意識抬頭，縣府最近在虎尾鎮設立全縣第一座寵物公園，公園數量不少的斗六是否跟進，林聖爵說仍在評估中，認為飼主應先具備自主處理寵物排泄物觀念，維護公共環境整潔才是首要。
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