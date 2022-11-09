快訊

胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

國王號蒸汽火車台南行 Cha Cha園區市集迎客

中央社／ 台南9日電

蒸汽火車「國王號」DT668將在12日再度於台南鐵道上奔馳，台南市政府在隆田Cha Cha文化資產教育園區同步舉辦市集活動，讓沒買到票的民眾體驗與蒸汽火車的老派約會。

台南市長黃偉哲今天化身為一日台鐵站長，出席隆田Cha Cha文化資產教育園區「有你有我，還有蒸汽火車的老派約會」啟動記者會，與現場小朋友一起體驗小火車，並邀請民眾在12日當天造訪園區看火車、逛市集。

黃偉哲表示，蒸汽火車「國王號」DT668今年是第二次來台南，上次是2020年，因許多民眾相當期待，火車票很快就賣完了，但沒買到票的人還是可以在火車進站的時候來拍照、跟火車合影，台南也配合舉辦很多創意市集活動。

黃偉哲說，若家中有喜愛火車的小朋友，極力推薦家長們帶著孩子一起到園區出遊，隆田Cha Cha園區就在火車站旁，現場除了可以看到南來北往的火車經過，這次園方也特別準備了小火車，限量提供30組，讓小朋友除了知道隆田四鐵共構的歷史小故事，還能親自駕駛小火車體驗。

黃偉哲表示，隆田Cha Cha園區當天還將限量販售200個周邊限定商品「鐵製DT668車頭徽章」，民眾可把握機會。

隆田Cha Cha園區新聞稿指出，「有你有我，還有蒸汽火車的老派約會」系列活動包括國王市集、火車版畫DIY、Cha Cha火車爆米香、老派照相館等，當天並將放映由台南市文資處與studio2合製的2部蒸汽火車動畫影片「火車噗噗歷險記」、「蒸汽時代」。

台南市長 黃偉哲 文化資產

延伸閱讀

台南公布第二波耶誕跨年卡司 日本超可愛女團、五堅情

影／黃偉哲競辦疑44筆土地錢從哪裡來？謝龍介：攤在陽光下

台南耶誕跨年第2波卡司 洗腦神曲爆紅女團FRUITS ZIPPER登台

明天請假投入選舉 黃偉哲：市政不放假 盼選舉平和完成

相關新聞

台南伴手禮星光美食購物節 11/12到水交社吃美食做公益

台南伴手禮星光美食購物節暨公益慈善活動11月12日在水交社文化園區舉行，現場60攤伴手禮名店組成的好物市集，皆是一時之選...

台南公布第二波耶誕跨年卡司 日本超可愛女團、五堅情

台南市政府主辦「2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」，今天下午市長黃偉哲公布第二波耶誕跨年共9組的卡司名單，包括網...

活化閒置宿舍以修代租 打造共享食堂藝文空間

嘉義市政府文化局為落實木都2.0目標，將位於民國路2戶屋齡超過1甲子的閒置宿舍，導入以修代租的模式，媒合辦理「美n共學堂...

建國一村丁棟啟用「老眷村站上新舞台」可見糖鐵五分車

雲林縣虎尾建國一村丁棟整修完成，獲得國家卓越建設金質獎，招商吸引青年返鄉創業、在地藝術創作等13個攤位進駐，今天舉辦丁棟...

嘉市果菜市場為食安把關 雲嘉南首間質譜儀農檢設備室揭牌

嘉義市果菜市場為提升檢驗蔬果殘留藥物效能，設置雲嘉南第一間設置質譜儀農藥檢驗設備農產品檢驗室，為進場農產品做最嚴謹的把關...

全國救災指揮通信平台車操作評比 台南市得優勝

全國救災指揮通信平台車操作評比，在消防署南投竹山訓練中心舉行。台南市消防局代表隊在12個隊伍中脫穎而出，榮獲優勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。