台南伴手禮星光美食購物節 11/12到水交社吃美食做公益

台南伴手禮星光美食購物節暨公益慈善活動11月12日在水交社文化園區舉行，現場60攤伴手禮名店組成的好物市集，皆是一時之選的人氣名店，另外還有音樂饗宴及愛心公益等精彩活動，歡迎民眾一起來共襄盛舉。

經發局今天辦理活動行前記者會，現場逾20攤台南在地美食、文創、伴手禮等店家共同進行展示行銷，市長黃偉哲、經發局長陳凱凌、觀旅局長郭貞慧、社會局長陳榮枝也到場共襄盛舉，邀請大家吃美食、做公益。

黃偉哲表示，在疫情趨緩後，各個促銷活動也逐漸開跑，眾所皆知講到美食就一定要提到「台南」，台南的美食講不完。非常感謝台南市文化觀光伴手禮產業發展協會辦理此次活動。

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長戴泳明指出，此次活動讓協會夥伴有對外曝光宣傳的行銷好機會，包括台南百家好店、金讚好店、十大伴手禮、健康食品、台南在地優質店家美食伴手禮、在地農特產品等，歡迎各位好友來選購多元優質的產品。

活動當日還有台南市福徳歌藝協會．石宇宮．永保安康歌唱協會．星光輕音樂團．星光聯合大公演等音樂表演，以及由參展店家所贊助的「大福袋一元競標」活動，一份市價逾7200元，共有6份，所得將全數做公益使用。