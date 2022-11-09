台南公布第二波耶誕跨年卡司 日本超可愛女團、五堅情

台南市政府主辦「2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」，今天下午市長黃偉哲公布第二波耶誕跨年共9組的卡司名單，包括網友敲碗成功、深受年輕朋友喜愛五堅情、告五人、高爾宣、HowZ、同理、Ozone、天王星，更有首次來台演出的日本爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，以及亞洲新男神楊宇騰YU。

黃偉哲表示，今天公布的第二波是日本系藝人，國慶日日本高校橘色惡魔演出轟動，今年跨年有首次來台演出的日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，「FRUITS ZIPPER」演唱的〈我最可愛的地方〉，堪稱是2022年最洗腦神曲，其影片點閱率高達5億次，該團也特地錄製影片，邀請歌迷參加台南的跨年演唱會，表示屆時將陪大家一起可愛唱跳。

另外，台灣出道、紅回日本的亞洲新男神楊宇騰YU，也將參與台南跨年，楊宇騰YU隻身來到台灣打拼演藝事業，短短一年帶著歌曲紅回日本。近期他更演出黃金檔期日劇，並推出首張日本單曲。

今天記者會上也特地邀請五堅情的婁峻碩、小賴（賴晏駒）帶來精彩表演，小賴還帶2位舞者唱跳演出，笑說每次出場一定力求完美。2人也向粉絲喊話，歡迎大家來台南跨年，欣賞五堅情在台南的合體演出。

新聞處表示，今年為市長黃偉哲上任後，首度邀請日本藝人來台參加跨年活動的演出，台灣日本關係友好，此次邀請日本藝人參與跨年，除了滿足歌迷的期待之外，也希望帶領更多人認識台南，體驗文化古都的人情味。

黃偉哲表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，保證精彩可期。因應跨年連續假期有三天，黃偉哲也呼籲歌迷們趕緊排假，預定飯店和車票，如果沒有訂，會開放西拉雅廣場讓大家搭帳蓬，但演唱會前一定要收拾乾淨，歡迎大家來台南走走逛逛，參與耶誕跨年系列活動，放鬆身心，迎接嶄新的一年。

台南市政府今天公布2023台南好YOUNG耶誕跨年活動9組演出卡司，台灣日本藝人齊聚，除了台灣的超人氣男團五堅情(賴晏駒、邱鋒澤、陳零九、婁峻碩、黃偉晉)、熱門夯團告五人、爆紅創作歌手高爾宣、饒舌歌手HowZ、同理，以及今年最受矚目的原子少年人氣團Ozone、天王星。

市府表示，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時，啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

台南好YOUNG耶誕跨年系列活動已公布之演出名單

12/17 19:00-21:30 南瀛草地音樂會(南瀛綠都心公園-)：高爾宣、天王星、玖壹壹、琳誼、潤少

12/24 19:00-21:30 搖滾耶誕演唱會(台南市政府永華市政中心西側廣場)：八三夭、告五人、OZONE、同理