活化閒置宿舍以修代租 打造共享食堂藝文空間

嘉義市政府文化局為落實木都2.0目標，將位於民國路2戶屋齡超過1甲子的閒置宿舍，導入以修代租的模式，媒合辦理「美n共學堂」及「高修音樂研習所」二戶空間活化，未來將以音樂及共享食堂等相關公益議題，成為多元交流據點。上午由嘉義市長黃敏惠等人揭牌啟用。

市長黃敏惠表示，嘉義市處處都有深厚的文化氣息，不斷地挖掘在地創新、創意的設計力量，從舊屋力、老屋卸妝、以修代租等計畫開始，致力於呈現嘉義市新舊融合的獨特風貌。「美n共學堂」和「高修音樂研習所」，提供資深市民和對藝文有興趣的朋友自我學習、回饋社會與培育美學的空間，是公私部門合力打造世代宜居的最佳典範。

「美n共學堂」主理人林美莉表示，「美n共學堂」的名稱念法是「美的n次方」，提供60歲到80歲以上行動自如的年長者休閒活動空間，並開設教唱、烘培、園藝、彩妝及認知等學習課程，讓初老的長輩們生活充實進而閃耀動人；同時打造共餐食堂回饋社會，於每月雙週一中午提供至少30份免費愛心便當，讓生活困苦的弱勢朋友能夠解決溫飽。

「高修音樂研習所」主理人黃韻宇表示，「高修音樂研習所」將提供5歲以上孩童至80歲行動自如的年長者多功能藝文學習空間，邀請嘉義大學音樂系的師生合作，提供音樂、戲劇、電影等講座課程，透過學習提升市民美的鑑賞能力；在此空間更提供各地樂團及管樂節期間免費展演及住宿空間以回饋社會。