嘉市果菜市場為食安把關 雲嘉南首間質譜儀農檢設備室揭牌
嘉義市果菜市場為提升檢驗蔬果殘留藥物效能，設置雲嘉南第一間設置質譜儀農藥檢驗設備農產品檢驗室，為進場農產品做最嚴謹的把關，今天上午進行揭牌。嘉義市長黃敏惠表示，期待透過新科技讓消費大眾選用蔬果均能吃得安心、健康、有信心。
黃敏惠表示，嘉義市積極落實全面的食安機制以建立優良農產口碑及品牌，這不只是為了讓消費者吃的安心，更是為了給辛勤耕作、打造優質農產品的農民支持及肯定。未來透過最新、最精密的質譜儀檢驗技術，能夠檢驗出的農藥殘留毒更多達201種，為消費者的食安做把關，這絕對是值得的投資。
農委會藥物毒物試驗所長張瑞璋表示，過去慣用的生化快篩技術已無法涵蓋更全面的藥物檢測，「質譜儀檢驗技術」的應用正好彌補了生化快篩技術弱項，不僅實現在15分鐘內完成檢測的高效率、價格只有傳統測驗方法的1/6，僅需1千多元，更可精確透過報告了解藥物類型、濃度，提供農民更精確的參考標準並降低農友成本，甚至可更新常用農藥類型，讓查驗更加快狠準，也提高農友使用意願。檢驗室啟用後，透過台灣唯一、獨步國際的2項專利技術，達到蔬果先檢驗再上市的目標，為食安把關。
農糧署南區分署長羅正宗表示，設立農產品檢驗室後可創造「消費者買的安心、廠商賣得放心，農民對自己產品有信心」的三贏。
嘉義市果菜市場公司總經理謝宗桓表示，農產品檢驗室的成立，提昇了公司服務層次及永續發展基礎，也落實政府推動食品安全五環「源頭管控」、「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」及「全民監督食安」的目標。農產品檢驗室除了監測果菜市場進場農產品的農藥殘留量外，為滿足各界及機關單位的檢驗需求，服務對象擴及一般消費戶、營養午餐、團膳採購單位、超級市場、量販店等，提供付費的檢驗服務。
「質譜儀農藥檢驗設備更新計劃」由嘉義市果菜市場公司籌措6百57萬餘元，加上農委會農糧署核定補助另一半費用，中央與地方協力完成質譜儀農藥檢驗設備更新。
今天上午由嘉義市長黃敏惠率市府局處長，與嘉義市果菜市場公司總經理謝宗桓、農委會農糧署南區分署長羅正宗、農委會藥物毒物試驗所長張瑞璋及多位市議員等共同於嘉義市果菜市場為檢驗室啟用揭牌。
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