嘉市果菜市場為食安把關 雲嘉南首間質譜儀農檢設備室揭牌

嘉義市果菜市場為提升檢驗蔬果殘留藥物效能，設置雲嘉南第一間設置質譜儀農藥檢驗設備農產品檢驗室，為進場農產品做最嚴謹的把關，今天上午進行揭牌。嘉義市長黃敏惠表示，期待透過新科技讓消費大眾選用蔬果均能吃得安心、健康、有信心。

黃敏惠表示，嘉義市積極落實全面的食安機制以建立優良農產口碑及品牌，這不只是為了讓消費者吃的安心，更是為了給辛勤耕作、打造優質農產品的農民支持及肯定。未來透過最新、最精密的質譜儀檢驗技術，能夠檢驗出的農藥殘留毒更多達201種，為消費者的食安做把關，這絕對是值得的投資。

農委會藥物毒物試驗所長張瑞璋表示，過去慣用的生化快篩技術已無法涵蓋更全面的藥物檢測，「質譜儀檢驗技術」的應用正好彌補了生化快篩技術弱項，不僅實現在15分鐘內完成檢測的高效率、價格只有傳統測驗方法的1/6，僅需1千多元，更可精確透過報告了解藥物類型、濃度，提供農民更精確的參考標準並降低農友成本，甚至可更新常用農藥類型，讓查驗更加快狠準，也提高農友使用意願。檢驗室啟用後，透過台灣唯一、獨步國際的2項專利技術，達到蔬果先檢驗再上市的目標，為食安把關。

農糧署南區分署長羅正宗表示，設立農產品檢驗室後可創造「消費者買的安心、廠商賣得放心，農民對自己產品有信心」的三贏。

嘉義市果菜市場公司總經理謝宗桓表示，農產品檢驗室的成立，提昇了公司服務層次及永續發展基礎，也落實政府推動食品安全五環「源頭管控」、「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」及「全民監督食安」的目標。農產品檢驗室除了監測果菜市場進場農產品的農藥殘留量外，為滿足各界及機關單位的檢驗需求，服務對象擴及一般消費戶、營養午餐、團膳採購單位、超級市場、量販店等，提供付費的檢驗服務。

「質譜儀農藥檢驗設備更新計劃」由嘉義市果菜市場公司籌措6百57萬餘元，加上農委會農糧署核定補助另一半費用，中央與地方協力完成質譜儀農藥檢驗設備更新。