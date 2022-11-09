建國一村丁棟啟用「老眷村站上新舞台」可見糖鐵五分車

雲林縣虎尾建國一村丁棟整修完成，獲得國家卓越建設金質獎，招商吸引青年返鄉創業、在地藝術創作等13個攤位進駐，今天舉辦丁棟啟用典禮，國民黨台北市長候選人、立委蔣萬安到場參加，也參觀外婆故居甲三棟，承諾當選後推動台北、雲林合作，讓老眷村站上新舞台。

文觀處長陳璧君說，丁棟是建國眷村中保存最完整的一棟，未來將以青年創業基地為主，發展食農教育、環境教育，以修舊如舊的方式，在創造青創基地的同時，也保留傳統眷村文化特色；且在每年12月到隔年3月，是全台唯一可直接看見糖鐵五分車，載運甘蔗經過的青創基地。

縣長張麗善說，建國眷村占地16.3公頃，有超越台北華山文創園區的發展潛力，希望蔣萬安順利當選台北市長，讓虎尾建國眷村與台北松菸結合、資源互通有無；現正修復的忠棟將作為特色旅宿、孝棟將作為眷村食堂，未來雲林創意設計中心YCDC也將進駐，打造生活、時尚、工藝與創意結合的創藝基地。

立委蔣萬安說，受邀回到虎尾老家建國一村，看見保存及修復的建築物狀況非常良好，若當選台北市長，未來台北和雲林一定會有更緊密的合作，包括台北的四四南村、嘉禾新村將與雲林的建國一村相互合作，讓眷村的老記憶站上新舞台。

虎尾建國眷村由台北松菸營運規畫團隊合方創意公司規畫，以食農、環境教育、創藝及眷村文化等4大主題發展，已有撲鼻甜品專賣店、大腳小腳雲嘉親子共學團、哲美系二手書店、黃德諒戲偶工作室、虎尾-台灣國寶藝術中心等5個攤位進駐。