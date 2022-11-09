投身雲林議員激烈選區 行銷人張光儀用8個字形容

111年地方公職人員選舉倒數17天，雲林縣議員選舉第1選區（斗六市、莿桐及林內鄉）18搶10，選情始終是全縣最激烈戰區，過去青年候選人為少數族群，此次7、8年級生多達7人，年輕人擅打網路戰，也勤跑基層，從台北返鄉的張光儀說，這一戰是「明知不可為而為之」，希望以專長學習別人優點，統合資源協助青年返鄉。

長期在台北從事品牌行銷的張光儀，5年前返鄉協助家族經營海鮮餐廳，原以桌菜為主的經營方式，孰料碰上疫情，不得不轉型，他形容這個關卡就是上天給予的考驗，他靈機應變，推出主廚製健康餐盒，消費者外帶也能嘗到高級食材。

張光儀放慢生活步調，也到國內各地旅遊，觀察地方創生經驗，回到雲林土地，他以行銷人角度思考地方創生整體規劃，評估區域內可做餐飲、文創、精工、品牌再造等的比例，找出主題式節慶、市集或聚落等定位發展。

他去年10月在斗六租下老屋，率領一群青年同好整修建築，也接品牌行銷案件，著手在地創生及社區再造，即便空間不比都市大，不過透過每次更換主題，以少少的錢呈現最大效益，讓「斗六一日輕旅行」成功上線。

張光儀提出環境、婦幼等6大政見，他說，人與人的互動有進有退，他抱著學習心態向前輩學習，「只要是好的提案，都能經過調整而推動！」他認為，也許大家的方法不同，不過目標一致，以縣民福祉為重，只要能順暢溝通就可行。