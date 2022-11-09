嘉科園區環評初審未過成選戰議題 陳明文縣府挺開發

尋求連任的嘉義縣長翁章梁提出轉型農工大縣重大建設政見—嘉義科園區，因環保署環評初審未過關，環評委員質疑電量供應不足，遭縣長候選人王育敏聯合議會國民黨團，批農工大縣都在騙；立委陳明文今對此在立院質詢經濟部，縣府也發新聞稿，都指園區不缺電挺園區開發。

行政院長蘇貞昌去年9月宣布，嘉義科學園區落腳太保，盼建構南台灣科技廊帶。環保署舉行嘉科園區環評初審，環委認為，園區的用電、放流水及廢棄物等規畫不足，決議此案需補正再審。

縣府經濟發展處說，初審為常態性全面檢視，並非缺電因素，台電公司已明確表示，嘉科園區用電需求已同意供給，科園區規畫總用電量為6.7萬kW，用電需求經台電同意供給，用電契約容量800kW以上廠商要有20%再生能源裝置容量，無電力不足情事。

經發處表示，嘉科園區引進產業智慧農業、精準健康、無人載具、其他新興產業，屬低汙染、低耗能、低耗水量，環保、生態與產業都能兼容並行，嘉縣再生能源同意備案量截至10月底達1174.362MW，其中併聯容量高達817.731MW，每年可發電10億2707萬度電，約可供給縣內21萬戶1年所需民生用電，超過嘉縣18萬5千戶1年用量需求，因此，開發科園區並無缺電疑慮。