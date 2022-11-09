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擺脫大雨常封橋 南市官田溪無名橋今動工後年完工
為擺脫數十年來大雨得封橋窘況，台南市結合中央投入逾1億8000萬元辦理官田溪無名橋改建，今上午舉行動土儀式，預計2024年6月完工。
南市官田區南120線的官田溪無名橋，每逢大雨必淹水阻斷通行，多年前還曾發生孩童不幸遭沖走憾事，嚴重影響居民生活與安全，經評估有改建必要，地方反映多年。
經市長黃偉哲多次向中央爭取，獲得補助款加上地方自籌配合款共約1億8722萬元改建，黃偉哲今由立委賴惠員、市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智等人陪同主持開工動土典禮。
工務局長蘇金安簡報時表示，官田溪無名橋原為過水橋，是官田里及社子里居民往來要道，現況為三跨T型梁橋，寬7公尺，橋長22公尺，落2墩，經向中央爭取，中央補助款9459萬5000元，再加上地方配合款8162萬5000元以及用地費1100萬元，總經費約1億8722萬元。
無名橋改建長度約836公尺，其中橋梁長135公尺，橋寬約為12公尺，同時梁底抬升2.03公尺，配置3跨預力I型橋，橋梁東西兩側引道刨舖與原有道路銜接。預計後年6月底完工
黃偉哲表示，官田溪無名橋改建完成後，除維持水路足夠通洪斷面、改善野溪排水功能、降低區域淹水損失，解決居民水患之苦，並可改善果農農產品外運及居民生活品質與交通便利、安全。
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