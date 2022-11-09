快訊

沖繩嘉手納的商機與宿怨 「投資美軍地皮」廣告台灣也有

高虹安助理費涉貪汙？他揭踩到郭台銘「8字紅線」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擺脫大雨常封橋 南市官田溪無名橋今動工後年完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市官田溪無名橋現況狹窄，人車往來常大雨受阻。記者謝進盛／攝影
南市官田溪無名橋現況狹窄，人車往來常大雨受阻。記者謝進盛／攝影

為擺脫數十年來大雨得封橋窘況，台南市結合中央投入逾1億8000萬元辦理官田溪無名橋改建，今上午舉行動土儀式，預計2024年6月完工。

南市官田區南120線的官田溪無名橋，每逢大雨必淹水阻斷通行，多年前還曾發生孩童不幸遭沖走憾事，嚴重影響居民生活與安全，經評估有改建必要，地方反映多年。

經市長黃偉哲多次向中央爭取，獲得補助款加上地方自籌配合款共約1億8722萬元改建，黃偉哲今由立委賴惠員、市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智等人陪同主持開工動土典禮。

工務局長蘇金安簡報時表示，官田溪無名橋原為過水橋，是官田里及社子里居民往來要道，現況為三跨T型梁橋，寬7公尺，橋長22公尺，落2墩，經向中央爭取，中央補助款9459萬5000元，再加上地方配合款8162萬5000元以及用地費1100萬元，總經費約1億8722萬元。

無名橋改建長度約836公尺，其中橋梁長135公尺，橋寬約為12公尺，同時梁底抬升2.03公尺，配置3跨預力I型橋，橋梁東西兩側引道刨舖與原有道路銜接。預計後年6月底完工

黃偉哲表示，官田溪無名橋改建完成後，除維持水路足夠通洪斷面、改善野溪排水功能、降低區域淹水損失，解決居民水患之苦，並可改善果農農產品外運及居民生活品質與交通便利、安全。

擺脫大雨常封橋，南市官田溪無名橋今動工，預計後年6月完工。記者謝進盛／攝影
擺脫大雨常封橋，南市官田溪無名橋今動工，預計後年6月完工。記者謝進盛／攝影
南市官田溪無名橋現況狹窄，人車往來常大雨受阻。記者謝進盛／攝影
南市官田溪無名橋現況狹窄，人車往來常大雨受阻。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 淹水 議員

延伸閱讀

選戰倒數 黃偉哲上電台談市政 王定宇肯定撐起台南的人

在地亮點！ 南市東山林安步道修建今開工明年3月完工

台南為IKEA落腳嘉義大戰 黃偉哲批多讀書、謝龍介反嗆「白賊」

台南六信高中橄欖球隊獻獎 黃偉哲期許再創佳績

相關新聞

擺脫大雨常封橋 南市官田溪無名橋今動工後年完工

為擺脫數十年來大雨得封橋窘況，台南市結合中央投入逾1億8000萬元辦理官田溪無名橋改建，今上午舉行動土儀式，預計2024...

秋葵創意料理色香味形俱全 鹿草幸福農村成果展

嘉義縣鹿草鄉農會推展地方農特秋葵，上午由農會家政班料理多道秋葵佳餚，開放民眾投票評選料理，另展出幸福農村計畫成果，包含三...

台南運河變電所裸露易受雷擊跳電 台電改建室內化

台南運河變電所多年來因設備裸露，容易受雷擊跳電或動物破壞，困擾居民許久，經過1年多的改建，該變電所設備終於室內化，減少意...

嘉科園區環評初審未過關 王育敏、藍營議員批農工大縣都在騙

嘉義科學園區開發環評初審未過關，委員對空汙、放流水、廢棄物等有疑義，縣長候選人王育敏上午與議會國民黨團李國勝、詹琬蓁、王...

當竹藝遇上森林療癒 斗六糖廠走向低碳永續觀光路

雲林縣政府推動斗六舊城整體規劃，以位在市郊的斗六糖廠為主體，結合古坑草嶺森林療癒基地，縫合新舊城資源，打造竹產業創新基地...

在地亮點！ 南市東山林安步道修建今開工明年3月完工

台南市東山區林安森林步道修建工程今上午舉行開工典禮，將現有老舊設施汰換更新，打造「好走不累」、「親子共遊」休憩好去處，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。