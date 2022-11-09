秋葵創意料理色香味形俱全 鹿草幸福農村成果展

嘉義縣鹿草鄉農會推展地方農特秋葵，上午由農會家政班料理多道秋葵佳餚，開放民眾投票評選料理，另展出幸福農村計畫成果，包含三大領域青農、四健、家政，活動有闖關遊戲，摸彩，場面熱鬧歡樂。

秋葵又稱黃秋葵，營養成分高，含蛋白質、脂肪、碳水化合物及豐富維他命A、B群、鈣、磷、鐵等，食用後可消除疲勞、迅速恢復體力，鹿草農會舉辦創意料理投票，家政班烹煮，端出色香味形俱全秋葵特色料理，讓人食指大動。

幸福農村計畫活動，展出青農、四健、家政成果，辦理闖關活動及趣味競賽、學童成果發表、家政舞蹈表演。現場還有青農植保機、空拍機展示，民眾逛展兌換鹿草蜂蜜產銷班，提供蜂蜜汽泡水及冰淇淋，吸引大批民眾參加。