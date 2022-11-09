秋葵創意料理色香味形俱全 鹿草幸福農村成果展
嘉義縣鹿草鄉農會推展地方農特秋葵，上午由農會家政班料理多道秋葵佳餚，開放民眾投票評選料理，另展出幸福農村計畫成果，包含三大領域青農、四健、家政，活動有闖關遊戲，摸彩，場面熱鬧歡樂。
秋葵又稱黃秋葵，營養成分高，含蛋白質、脂肪、碳水化合物及豐富維他命A、B群、鈣、磷、鐵等，食用後可消除疲勞、迅速恢復體力，鹿草農會舉辦創意料理投票，家政班烹煮，端出色香味形俱全秋葵特色料理，讓人食指大動。
幸福農村計畫活動，展出青農、四健、家政成果，辦理闖關活動及趣味競賽、學童成果發表、家政舞蹈表演。現場還有青農植保機、空拍機展示，民眾逛展兌換鹿草蜂蜜產銷班，提供蜂蜜汽泡水及冰淇淋，吸引大批民眾參加。
縣長翁章梁到場同樂，讚揚農村成果，他說，嘉縣秋葵面積產量全國居冠，鹿草面積94公頃，每年生產1140公噸，全縣第一，鹿草是秋葵故鄉，過去民眾只在日式料理店吃到秋葵，近年秋葵入菜普及，許多民眾都會在家料理秋葵，透過活動，讓民眾看見秋葵有別於以往川燙沾醬油，還有不同創意料理，推廣秋葵料理美味，增加消費及農民收益。
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